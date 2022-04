Présidentielle : pouvoir d'achat, retraites, climat... Retrouvez les propositions des candidats sur les principaux thèmes de campagne

L'heure du choix. Le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel 48,7 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales sont appelés à voter, a lieu dimanche 10 avril. Douze prétendants se présentent au suffrage des Français, avec autant de projets politiques.

>> Suivez en direct l'ultime journée de campagne électorale avant le premier tour de la présidentielle

Depuis le début de la campagne électorale, les journalistes de franceinfo ont publié de nombreux articles thématiques pour éclairer les positions des candidats sur les questions de société. Nous vous proposons de les retrouver avant d'aller voter.

Sur le pouvoir d'achat

Principale préoccupation des Français, la question du pouvoir d'achat a occupé une place centrale durant la campagne présidentielle. Les candidats de droite tablent pour la plupart sur une hausse des salaires les plus faibles grâce à une diminution des cotisations sociales. A gauche, Jean-Luc Mélenchon mise sur le blocage des prix des produits de première nécessité et Anne Hidalgo veut donner aux travailleurs des plateformes numériques (comme les livreurs de repas à domicile) les mêmes droits qu'aux salariés.

>> Présidentielle 2022 : que proposent les candidats pour améliorer le pouvoir d'achat ?

Sur le climat

Le mandat du président élu en avril prendra fin en 2027, trois ans avant 2030, date à laquelle la France devra avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 40% pour respecter l'accord de Paris sur le climat. Mais tous les candidats n'accordent pas la même valeur à la lutte contre le réchauffement climatique : d'après une analyse effectuée par la rédaction de franceinfo.fr en partenariat avec l'association Les Shifters, les programmes de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon sont les plus proches des objectifs fixés par cet accord. Ceux de Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan en sont les plus éloignés (si on ne prend pas en compte les projets de Jean Lassalle et Nathalie Arthaud, peu bavards sur la question).

>> Crise climatique : on a épluché les programmes des candidats à la présidentielle pour voir s'ils respectent l'accord de Paris

Sur les retraites

Trois camps se dégagent : ceux qui souhaitent repousser l'âge légal de départ à la retraite, ceux qui veulent le maintenir à 62 ans et ceux qui militent pour la retraite à 60 ans. Dans le premier groupe, on retrouve Emmanuel Macron et son projet de retraite à 65 ans à l'horizon 2032, Valérie Pécresse mais également Eric Zemmour. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle composent le second groupe. Parmi les partisans de la retraite à 60 ans, on retrouve sans surprise les candidats de gauche Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud... et aussi Marine Le Pen, mais seulement pour les Français entrés dans la vie active avant l'âge de 20 ans.

>> Présidentielle 2022 : que proposent les douze candidats pour réformer le système de retraites ?

Sur la fin de vie

Contrairement à d'autres sujets, la question de la fin de vie s'inscrit dans un clivage politique traditionnel. A gauche, les six candidats se prononcent pour une nouvelle loi instaurant un suicide assisté. A droite, en revanche, on réclame une meilleure application des textes existants, comme la loi Leonetti. A noter que Jean Lassalle et Emmanuel Macron préfèrent s'en remettre à un débat public sur le sujet.

>> Suicide assisté, euthanasie, sédation profonde... Ce que proposent les candidats à l'élection présidentielle sur le thème de la fin de vie

Sur l'agriculture

Des circuits courts au retrait des accords de libre-échange, en passant par la suppression totale des pesticides, les prétendants à l'Elysée fourmillent d'idées pour prêter main forte à une agriculture frappée par la flambée des coûts de production et des matières premières agricoles provoquée par la guerre en Ukraine.

>> Alimentation, ruralité, pesticides... Que proposent les candidats à la présidentielle pour l'agriculture ?

Sur le nucléaire

Tout miser dessus ? Réduire sa part dans le mix énergétique ? Ou en sortir progressivement ? Le débat sur le nucléaire a été vif durant la campagne présidentielle. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon souhaitent une sortie d'ici 20 à 25 ans. Après avoir programmé la fermeture progressive de douze réacteurs vieillissants, Emmanuel Macron compte réinvestir dans la filière, avec l'objectif d'une part du nucléaire réduite à 50% du mix énergétique d'ici à 2035, contre quelque 70% actuellement. Valérie Pécresse souhaite lancer six nouveaux EPR, tout comme Marine Le Pen, qui veut en plus rouvrir la centrale de Fessenheim.

>> Présidentielle 2022 : ce que proposent les candidats sur le nucléaire et l'avenir des centrales françaises

Sur l'héritage

Source majeure d'inégalités, l'héritage s'est fait une place dans la campagne. A droite, on défend, comme Valérie Pécresse, un relèvement du plafond d'exonération des droits de succession, actuellement fixé à 100 000 euros pour un parent léguant à un enfant, et un allègement de la fiscalité sur les donations du vivant, pour "libérer" la transmission entre générations. A gauche, on prône parfois, comme Anne Hidalgo et Yannick Jadot, un relèvement de ces plafonds, mais aussi une plus grande progressivité de l'impôt, notamment en taxant davantage les gros patrimoines, à l'image de Jean-Luc Mélenchon qui veut "tout prendre" au-dessus de 12 millions d'euros.

>> Impôts sur les successions et les donations : que proposent les candidats à l'élection présidentielle en matière d'héritage ?

Sur la santé

La crise du Covid-19 a propulsé le sujet de la santé sur le devant de la scène. A gauche, Anne Hidalgo prévoit un recrutement massif dans le secteur pour "tourner la page de l'hôpital-entreprise". Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon entendent lutter contre les déserts médicaux en proposant de garantir la présence de services de santé de première nécessité à moins de 30 minutes de chaque Français. Eric Zemmour souhaite l'embauche d'urgence de médecins salariés par l'Etat, tandis qu'Emmanuel Macron veut développer la téléconsultation ou instaurer des permanences médicales ponctuelles dans les territoires les moins dotés.

>> Salaires, déserts médicaux, fermeture de lits... Quels sont les remèdes des candidats pour le secteur de la santé ?

Sur les institutions

Comme lors des scrutins de 2012 et 2017, Jean-Luc Mélenchon propose la mise en place d'une Assemblée constituante pour établir une VIe République. En cas de réélection, Emmanuel Macron proposera "une commission transpartisane pour rénover nos institutions". Yannick Jadot plaide pour la mise en place d'un septennat non renouvelable pour le président de la République, Marine Le Pen pour la proportionnelle lors des élections législatives. Eric Zemmour souhaite quant à lui un usage plus fréquent du référendum.

>> Proportionnelle, durée du mandat, VIe République... Que proposent les candidats à la présidentielle pour réformer les institutions ?

Sur la vie démocratique

Pour répondre à la hausse de l'abstention lors des derniers scrutins, les prétendants à l'Elysée promettent de mieux inclure les citoyens dans la prise de décision. Jean Lassalle, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan proposent tous la création d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC) dont les modalités d'exécution varient. A l'image de la convention citoyenne sur le climat, Emmanuel Macron veut expérimenter la création d'une assemblée de 150 citoyens de la population française, tirés au sort, pour des sujets de société comme la fin de vie.

>> Référendum, convention citoyenne, RIC... Que proposent les candidats à la présidentielle pour réformer la vie démocratique ?