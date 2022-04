DIRECT. Présidentielle 2022 : Marine Le Pen est l'invitée des "Matins présidentiels" sur franceinfo

Ce qu'il faut savoir

Ils jouent leur va-tout. Les candidats à l'élection présidentielle enchaînent leurs dernières interviews et ultimes déplacements et meetings, vendredi 8 avril, avant le début de la période de réserve qui débute à 23h59 et se terminera à l'issue du premier tour dimanche à 20 heures. Du côté des matinales, Marine Le Pen (RN) sera l'invitée des "Matins présidentiels" sur franceinfo. Emmanuel Macron est invité sur RTL, Jean Lassalle (Résistons !) et Fabien Roussel (PCF) sur France 2, Nathalie Arthaud (LO) sur Europe 1, Nicolas Dupont-Aignan (DLF) et Eric Zemmour (Reconquête !) sur CNews et Jean-Luc Mélenchon sur RMC-BFMTV. Suivez notre direct.

Les derniers déplacements et meetings sur le terrain. Marine Le Pen est toujours à Perpignan, Valérie Pécresse (LR) sera dans le Vaucluse et Yannick Jadot (EELV) à Lyon. Dans la soirée, Philippe Poutou (NPA) tiendra son dernier meeting à Grenoble et Nathalie Arthaud à Rouen.

L'écart se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Selon notre baromètre quotidien Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France, jeudi, le président sortant Emmanuel Macron, en légère baisse, recueille 26,5% des intentions de vote et ne devance plus Marine Le Pen que de 3,5 points (23%). Jean-Luc Mélenchon, toujours en troisième position, perd un demi-point et se situe désormais à 16,5%.

La période de réserve a commencé dès jeudi soir en outre-mer. La campagne électorale prendra officiellement fin vendredi à minuit, dans l'Hexagone et en Corse. Elle s'est arrêtée la veille en outre-mer, car les électeurs de certains de ces territoires se rendront aux urnes dès samedi pour tenir compte du décalage horaire, rappelle le site Vie publique.