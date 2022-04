Présidentielle 2022 : jeunes, pro-Mélenchon ou électeurs de Marine Le Pen, comment ont-ils vécu le débat d'entre-deux-tours ?

Présenté comme une occasion de convaincre les indécis avant le second tour de l'élection présidentielle, le duel de Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'a pourtant pas convaincu tout le monde. Reportages croisés.

Le débat a-t-il fait bouger les lignes ? C'était le temps fort de cet entre-deux tours de l'élection présidentielle : pendant plus de deux heures, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont pu en découdre face à des millions de Français.

Sans surprise, dans chacun des deux camps, on revendique la victoire. franceinfo a suivi cette soirée politique hautement symbolique avec des profils différents d'électeurs.

"Il ne peut pas s'empêcher d'être donneur de leçons !"

"On est proches de la victoire dimanche !" : écrans géants et plateaux repas, l'ambiance était festive pour cette vingtaine de militants du Rassemblement national, réunis à à Decazeville, en Aveyron. Mais, à peine, le débat commencé, les sourires s'effacent, les visages se crispent. Visiblement déçus, certains s'en vont, agacés disent-ils par Emmanuel Macron. "Il ne peut pas s'empêcher d'être donneur de leçons et condescendant. C'est plus fort que lui", glisse une électrice de Marine Le Pen.

Et puis, le temps passe. Et pas de quoi s'emballer pour ces militants. Sauf peut être à l'occasion de la réponse de Marine Le Pen concernant son emprunt à une banque russe. "Il y a des millions de Français qui, dans les cinq dernières années, sont allés dans des banques françaises pour faire des prêts. Ils ne vous doivent rien. La seule chose qu'ils doivent, c'est rembourser leur prêt. Exactement comme moi", a ainsi lancé la candidate de l'extrême droite au président sortant. Une punchline applaudie par Thierry, qui reprend alors quelques couleurs : "Je trouve Marine Le Pen beaucoup plus patiente, beaucoup plus posée qu'Emmanuel Macron".

Mais ensuite, les thèmes défilent et la salle se vide. Minuit approche, le débat terminé, quelques applaudissements timides résonnent. Et tous sont d'accord : c'est bien Marine Le Pen qui s'en est le mieux sorti. "J'espère que ça va justement permettre aux personnes qui sont dans le doute d'enlever cette diabolisation qu'il y a sur le parti RN et qui vont amener leur voix dimanche dans le bon sens, c'est à dire pour Marine Le Pen", estime une militante, à qui, comme les soutiens de la candidate, il reste encore deux jours pour convaincre.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du débat d'entre-deux tours, le 20 avril 2022. (LUDOVIC MARIN / AFP)

"Marine Le Pen évite le sujet de l'écologie"

Convaincre, justement, ces quatre amis dans une collocation parisienne attendaient de l'être. Mais plutôt par Emmanuel Macron : trois d'entre deux ont voté, sans grande conviction pour le président-candidat au premier tour. Les quatre garçons, tous jeunes actifs, ont beau s’intéresser de près à l’économie, très vite le débat est devenu un peu trop technique. "Ca fait un peu recettes de cuisine. Ce n'est pas très agréable. Ce qui me gêne à chaque fois, c'est que c'est difficile de débattre sur des faits qui sont contestés des deux côtés. Là, il parle de chiffres, d'inflation et de croissance, en prenant en compte chacun leur réalité. Je pense que la base d'un débat, c'est d'abord de se mettre d'accord sur les faits sur lesquels tu débats. Et après, on passe à l'opinion...", regrettent Simon et Robin, entre deux bouchées de tagliatelles au poulet.

Puis, ils jettent tous un oeil attentif à la posture des candidats. "Macron donne l'impression, en tout cas, d'avoir une meilleure maîtrise technique des sujets. Après, la posture de Macron, un peu condescendant, va être très pointé du doigt. Pour le coup, même si Le Pen, donne l'impression d'un peu moins de maîtrise technique, elle joue plus le jeu du débat et du respect de l'autre."

Voilà Oscar, qui arrive en cours de débat. Lui qui a voté Yannick Jadot au premier tour, il déplore que l’écologie n’ait pas assez de place dans le débat. "Au premier tour, on en avait quasiment pas entendu parler. Et ce n'est pas un sujet sur lequel ils ont fait campagne. Marine Le Pen n'en a quasiment pas parlé et, là, on voit qu'elle évite un peu le sujet, c'est dommage, mais ce n'est pas étonnant. Je pense qu'elle ne voit pas l'urgence climatique...", soupire-t-il.

A l'heure du bilan, ils comptent les points : "Ils sont restés assez cordiaux. Néanmoins, ils ne sont pas tellement rentrés dans leurs points de dissensions. Ça confirmera chacun dans ses idées, je pense". Pas de quoi faire bouger les lignes pour les colocataires qui iront voter dimanche.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du débat télévisé en direct sur les chaînes de télévision françaises TF1 et France 2 en Seine-Saint-Denis. (LUDOVIC MARIN / AFP)

"Un débat si médiocre"

Si leur candidat est absent de ce second tour, de nombreux militants Insoumis ont suivi le débat. Comme ces cinq jeunes soutiens de Jean-Luc Mélenchon, réunis autour d'une télé - et d'un apéritif - dans le nord de Paris. Au menu : "Des cacahuètes, des tomates séchées et un peu de pain. De quoi faire passer ce qu'on entendra !", sourit l'un d'eux.

L'émission débute sur le pouvoir d'achat. Manuel y voit déjà des tentatives de récupération : "Ils sont tous les deux pour le blocage des prix. C'est assez magique. C'est la bataille pour essayer d'égaler Jean-Luc Mélenchon. Ça ne va pas marcher !"

C'est le thème de l'environnement qu'ils attendent le plus, surtout Coline. "C'est important, surtout quand on voit le rapport du GIEC qui dit qu'il y a trois ans pour agir pour la planète." Mais, là encore, déception : "C'est naze ! Avec deux mauvais sur l'écologie, ça fait un débat mauvais sur l'écologie !", s'agace l'un des amis.

À partir de là, les garçons décrochent : ils jettent un oeil aux matchs de Ligue 1 en cours, jouent à Pokémon... Une vraie occasion ratée pour Coline : "Le débat est d'un niveau si médiocre que ça ne donne plus aucune confiance dans la démocratie." Après ce débat, la jeune femme ne sait toujours pas si elle votera Emmanuel Macron ou blanc, dimanche prochain, pour le second tour.