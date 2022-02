Infographie Parrainages pour la présidentielle : Macron fait la course en tête devant Hidalgo et Pécresse... Découvrez le premier décompte du Conseil constitutionnel

Parrainages pour la présidentielle : Macron fait la course en tête devant Hidalgo et Pécresse... Découvrez le premier décompte du Conseil constitutionnel

Pas encore candidat mais déjà en tête de la course aux parrainages en vue de l'élection présidentielle 2022. Selon le premier pointage du Conseil constitutionnel publié mardi 1er février, Emmanuel Macron est la personnalité politique qui recueille pour l'instant le plus de parrainages, avec 105 signatures d'élus. Le chef de l'Etat est suivi, loin derrière, par la socialiste Anne Hidalgo (48 parrainages), puis la candidate des Républicains, Valérie Pécresse (34 parrainages), et le communiste Fabien Roussel (30 parrainages).

Derrière eux, douze candidats se partagent une petite centaine de signatures d'élus pour ce premier décompte. Avec 15 parrainages, Jean Lassalle devance légèrement Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui en cumulent chacun 14. Marine Le Pen n'a pour l'instant obtenu que deux parrainages, autant que la candidate du Parti animaliste, Hélène Thouy. A l'extrême gauche, Nathalie Arthaud (12 parrainages) devance Philippe Poutou (quatre parrainages) et Anasse Kazib (un parrainage). La candidate de Lutte ouvrière est même devant l'écologiste Yannick Jadot, parrainé jusqu'à présent par 11 élus.

Alors que plus de 30 candidats ont publiquement déclaré leur souhait de prendre part au scrutin présidentiel, la période de récolte de ces parrainages a débuté jeudi 27 janvier. Ils doivent réunir 500 parrainages d'élus avant le vendredi 4 mars à 18 heures. Chargés de recueillir et de vérifier ces signatures, les Sages mettent à jour, chaque mardi et jeudi, la liste du nombre de parrains par candidat, que vous pourrez retrouver mise à jour dans le graphique ci-dessus.

Quelque 42 000 élus autorisés à parrainer

Environ 42 000 élus composent cette année le collège de parrains potentiels pour Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et les autres candidats putatifs. La majorité de ce collège est composée des quelque 36 000 maires, maires de communes déléguées et maires d'arrondissements.

D'autres élus peuvent apporter leurs "présentations", nom officiel de ces parrainages : les députés, les eurodéputés et les sénateurs ; les conseillers départementaux, régionaux et territoriaux (y compris les conseillers de Paris et de la métropole de Lyon) ; les présidents d'intercommunalités (métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes) ; les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou les présidents des conseils consulaires.

Depuis 1976, afin d'assurer une représentativité territoriale, il faut rassembler ces 500 parrainages dans au moins 30 départements, avec 50 parrainages par département au maximum. Ils doivent être obligatoirement envoyés par voie postale au Conseil constitutionnel et sont intégralement publiés sur le site consacré à l'élection. La liste définitive des candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle sera établie le lundi 7 mars par les Sages.