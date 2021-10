Qui sera le prochain président de la République ? Une quarantaine de candidats se sont lancés dans la course, qui prendra fin le 24 avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle . Habitués des campagnes électorales ou nouveaux arrivants sur la scène politique ; issus de partis de gauche, de droite, ou candidatures citoyennes... franceinfo dresse la liste des prétendants, régulièrement mise à jour. Cliquez sur un candidat pour en connaître les informations essentielles. Vous pouvez également consulter notre méthodologie en fin d'article.

Méthodologie

Pour réaliser ce recensement, nous avons listé les personnes s'étant déclarées candidates à l'élection présidentielle 2022 depuis le début de l'année 2021, et qui ont continué à se présenter comme telles lors d'interventions médiatiques ou sur les réseaux sociaux. Nous avons sélectionné les personnes identifiables par leurs noms et prénoms. La mise en forme est inspirée de la page de suivi des candidats à l'élection présidentielle américaine de 2020 publiée par le "New York Times".