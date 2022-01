Présidentielle : la période de recueil des parrainages débutera officiellement jeudi et durera plus de cinq semaines

Les candidats à l'élection présidentielle s'y attellent déjà depuis des mois. Mais la période officielle de collecte des 500 parrainages d'élus, nécessaires pour se présenter, débutera jeudi 27 janvier. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres, mercredi, le décret de convocation des électeurs, qui fixe le calendrier du scrutin. Il sera publié jeudi au Journal officiel.

Les signatures pourront être envoyées au Conseil constitutionnel jusqu'au 4 mars à 18 heures. La période de collecte durera donc un peu plus de cinq semaines, contre trois en 2017. Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius proclamera la liste définitive des candidats le 7 mars.

Le Conseil constitutionnel mettra "en ligne sur son site deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, la liste actualisée en temps réel des parrainages", a expliqué Laurent Fabius mardi. Le nom des élus sera public, une règle critiquée par plusieurs candidats dont Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour ces dernières semaines.

Le décret adopté mercredi entérine également la tenue du premier et du second tour de la présidentielle le 10 et le 24 avril.