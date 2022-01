DIRECT. Suivez l'interview d'Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle, sur France 2 et sur Twitch

Ce qu'il faut savoir

A 75 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, est l'invitée de la grande interview politique "20h22" du journal de 20 heures de France 2 et de la plateforme Twitch. Elle est attendue sur un grand nombre de questions, notamment sur sa stratégie de campagne qui ne décolle pas, ses priorités pour le pouvoir d'achat des Français et sur sa non-participation à la Primaire populaire. Anne-Sophie Lapix, Nathalie Saint-Cricq et Mohamed Bouhafsi mèneront de concert cette grande interview. Suivez notre direct.

"20h22" arrive sur Twitch. Anne Hidalgo sera la première candidate à l'élection présidentielle à répondre aux questions des viewers lors d'un live Twitch sur le compte de France Télévisions. Un live animé par Samuel Etienne et Alix Bouilhaguet qui commenteront en direct, avec les viewers, les propos d'Anne Hidalgo au "20h22". Après son passage sur France 2, la candidate rejoindra les deux journalistes et répondra aux questions des internautes.

Une Primaire populaire contestée. Faire émerger une candidature unique à gauche en vue de l'élection présidentielle, tel est l'objectif de la Primaire Populaire, qui se tiendra du 27 au 30 janvier. Mais elle est loin de faire l'unanimité puisque, sur les sept candidats engagés à gauche, seuls quatre ont donné leur accord pour ce vote : Christiane Taubira, Pierre Larrouturou, fondateur de Nouvelle Donne et député européen, et deux candidates de la société civile, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie. Anne Hidalgo, qui a refusé d'y participer, a affirmé, lors de son dernier meeting à Aubervilliers, qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats et que, quoi qu'il arrive, elle irait jusqu'au bout de sa campagne.

Des sondages à la peine. Située entre 1 et 4% des intentions de vote dans les sondages, Anne Hidalgo peine à convaincre. Face à de nombreux autres candidats de gauche, la maire de Paris ne parvient pas à créer de dynamique autour de son projet, en dépit de ses propositions sur la hausse des salaires des enseignants, la baisse de la TVA sur l'énergie ou encore le droit de vote à 16 ans.