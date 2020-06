Elections municipales 2020 : à Lille, Martine Aubry serait devancée de peu par le candidat écologiste, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria

La ville est dirigée par l'ex-patronne du Parti socialiste depuis 2001 et semblait intouchable. Si cette estimation se confirme, le Parti socialiste perdrait ainsi l'un de ses bastions.

Va-t-on vers un séisme politique dans la capitale du Nord ? Dimanche 28 juin, la maire sortante, Martine Aubry (39,5%), serait très légèrement devancée par son rival écologiste, Stéphane Baly (40%), selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires. La candidate LREM, Violette Spillebout, arriverait troisième de ces élections municipales avec un peu plus de 20% des suffrages. Les chiffres de cette estimation, très serrées, incitent néanmoins à la prudence en attendant le résultat final.

>> Suivez en direct les résultats du 2nd tour des municipales 2020

La ville est dirigée par l'ex-patronne du Parti socialiste depuis 2001 (trois mandats) et elle semblait intouchable. Si cette estimation se confirme, le PS perdrait ainsi l'un de ses bastions. Les écologistes signeraient, eux, une victoire décisive dans leur conquête des grandes villes françaises. Au premier tour, la maire sortante avait recueilli 29,8% des votes, devant l'écologiste (24,53%) et la centriste (17,53%). "L'insoumis" Julien Poix avait récolté 8,84% des voix et Marc-Philippe Daubresse, sous la bannière Les Républicains, 8,24%.