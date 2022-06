VRAI OU FAKE : le Rassemblement national, groupe parlementaire le plus représentatif de la société ?

franceinfo

"Ils sont fonctionnaires, médecins, policiers, énarques, enseignants ; ils sont à l’image de la diversité sociologique du peuple français". C’est ce que le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a déclaré sur France Inter. Comme dans les autres partis majoritaires, ce sont les cadres qui sont en plus grand nombre, mais c’est chez le RN qu’ils représentent la part la moins importante. Les députés du RN ont une grande proportion, un quart, d’ouvriers, d'employés ou de professions intermédiaires.



Une représentation moindre par rapport à la population française ?

Si le Rassemblement national est effectivement le parti où l’on trouve le plus de députés issus du monde ouvrier ou des professions intermédiaires et moins de cadres, ce chiffre n’est pas pour autant représentatif si on le compare à la population française. En effet, 3% des députés du RN sont ouvriers contre 12,1 % de la population, soit quatre fois plus. Les cadres forment quasiment la moitié du groupe parlementaire de Marine Le Pen tandis qu’en France, ils ne sont que 9,5 %.