L'ancienne présidente du Rassemblement national, elle-même qualifiée au second tour dans le Pas-de-Calais, a salué les résultats de son parti et n'a pas donné de consignes de vote précises.

Marine Le Pen, ex-finaliste de la présidentielle et candidate RN aux législatives, a réagi aux résultats du premier tour des élections, dimanche 12 juin, peu après 20 heures. Avec 19,1% des suffrages exprimés au niveau national, selon l'estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires, le parti d'extrême droite signe un succès historique dans ce type de scrutin et se place troisième, derrière Ensemble ! et la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). Marine Le Pen s'est ainsi félicitée de la qualification au second tour des candidats RN "dans de très nombreuses circonscriptions", appelant les électeurs "à amplifier et confirmer leur vote".

"Le second tour nous offre la possibilité d'envoyer un nombre important de députés patriotes dans la nouvelle Assemblée nationale, s'est-elle félicitée. Dimanche prochain, il est important de ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d'une majorité absolue dont il abusera." Quant aux circonscriptions qui ont boudé son parti, avec un duel entre la Nupes et la majorité présidentielle, Marine Le Pen n'a pas donné de consigne de vote précise : "J'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas."

Dans sa circonscription, la 11e du Pas-de-Calais, la candidate du Rassemblement national s'est qualifiée au second tour, avec 53,96% des suffrages, mais n'est pas élue en raison de l'abstention trop élevée. "Du fait de la participation, je vais demander [aux électeurs] encore un effort pour confirmer ce bon score", a-t-elle annoncé tout sourire. "La séquence électorale n'est pas finie, cette victoire du camp national est à portée de main et de vote, je compte sur vous", a-t-elle conclu, appelant à une mobilisation au second tour du scrutin.