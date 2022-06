Reportage Législatives 2022 : dans la Somme, les candidats face à "la misère" et à l'inévitable angoisse de l'inflation

"Vous voulez bien compter avec moi ? 1, 2, 3. Et voilà, pendant ces trois secondes, Jeff Bezos a gagné 10 000 euros", lance François Ruffin, mardi 31 mai, lors d'un porte-à-porte à Condé-Folie (Somme). "Et vous, pendant ce temps, votre pouvoir d'achat, il va subir 1, 2 ou 3% d'inflation", ajoute le député de La France insoumise (LFI) en campagne pour les élections législatives des 12 et 19 juin. Angélique, employée dans une jardinerie, acquiesce derrière la grille de son jardin pavillonnaire en écoutant la proposition du candidat : indexer les salaires, les pensions et les minima sociaux sur l'inflation. "En ce moment, tout augmente, sauf notre salaire", commente la mère de famille.

Dans la première circonscription de la Somme*, Marine Le Pen est arrivée en tête à la présidentielle (30% des voix), devant Emmanuel Macron (28%) et Jean-Luc Mélenchon (22%). Les difficultés économiques n'épargnent pas ce territoire, qui s'étend du nord d'Amiens à Abbeville en passant par de nombreuses communes rurales. "On doit faire attention à tout. On est obligés de se restreindre, de s'accorder moins de loisirs", regrette Laetitia, devant son chariot de courses, sur le parking d'une enseigne de hard discount de Flixecourt. "Le pouvoir d'achat, c'est le sujet numéro 1 ici. On regarde ce qu'on mange, on fait gaffe à notre consommation de viande et de poisson", confirme une employée du Café du Centre.

"Moi, j'ai trois enfants. Si j'achète une paire de baskets à l'un, je ne peux pas en payer aux deux autres." Une employée du Café du Centre, à Flixecourt à franceinfo

Cette petite ville de 3 000 habitants, où François Ruffin a lancé sa campagne début mai et qui a voté à plus de 44% pour Marine Le Pen à la présidentielle, reste marquée par le chômage après les multiples fermetures d'usine qui ont touché la région ces dernières années, de Goodyear à Whirlpool en passant par Flodor, ou Amcor. L'inflation qui grippe l'économie française n'arrange pas les choses. "Avec l'augmentation des prix du carburant, les gens sont de plus en plus regardants sur la localisation des missions d'intérim. Ils recherchent plus localement", confirme une salariée d'une agence de la ville.

"On casque toujours plus"

Le soleil peine à percer le ciel en ce début d'après-midi à Flixecourt, mais Mathilde Roy, candidate Les Républicains, ne se décourage pas, malgré les 3% obtenus à la présidentielle par Valérie Pécresse dans la circonscription. L'adjointe au maire d'Amiens est venue tracter sur les terres du député investi par LFI et représentant de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). "Je suis candidate face à Monsieur Ruffin, et moi, je ne suis pas là pour faire le cirque", lance-t-elle entre deux rencontres avec les commerçants. "Je suis trop dégoûtée de tout, déçue de tout, répond une fleuriste, cigarette à la main. La prime de 100 euros, tout ça… On a les miettes, et tout augmente. On casque toujours plus."

"Le salaire, à peine il arrive, il est déjà bouffé." Une fleuriste de Flixecourt à franceinfo

La commerçante juge les aides sociales trop importantes et les charges des indépendants trop élevées. "On ne peut pas embaucher, on ne se verse même pas un smic", assure-t-elle. A ces mots, Mathilde Roy opine du chef et rappelle qu'elle défend notamment une baisse des charges pour les entreprises. "Je fais certainement moins de bruit que François Ruffin, moins de fêtes et moins de barbecues, mais j'essaie d'être efficace", lance l'élue amiénoise en référence aux événements de campagne du député sortant.

La candidate LR Mathilde Roy distribue des tracts aux habitants de Flixecourt, mardi 31 mai 2022. (CLEMENT PARROT / FRANCEINFO)

A quelques kilomètres de là, à Ailly-le-Haut-Clocher, la candidate du Rassemblement national (RN), Nathalie Ribeiro-Billet, fait visiter la ferme familiale où elle élève ses poules et entretient quelques ruches. Cette employée de banque se félicite d'avoir organisé sous son hangar un marché de petits producteurs, les vendredis, "pour permettre aux gens de mieux manger, pour retrouver les valeurs de l'ancien temps et pour supprimer les marges de la grande distribution". "Mais de plus en plus de gens ne s'arrêtent plus aux stands, car ils n'ont pas les moyens", s'inquiète cette mère de famille de 31 ans.

Cette novice en politique fait de son expérience personnelle un argument de campagne. "J'ai vécu avec un revenu de 500 euros", assure l'élue du conseil régional lors du débat organisé sur France 3. "J'ai aussi rencontré cette pauvreté sur le territoire, on est face à la misère. Je les vois, ces petits vieux qui ne s'arrêtent pas de travailler avant de mourir", confie-t-elle à franceinfo, en déroulant les propositions de Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat, entre baisse de la TVA à 5,5% pour les énergies et suppression des taxes sur une "centaine de produits de première nécessité".

"Il faut amener du boulot, relocaliser"

Dans le nord de la circonscription, le candidat LREM Pascal Rifflart a installé sa permanence de campagne dans une artère commerçante d'Abbeville, juste en face de celle de François Ruffin. Sur la vitrine, son visage s'affiche en grand à côté de celui du chef de l'Etat. "J'axe ma campagne sur le fait de donner une large majorité à Emmanuel Macron." Le représentant du président assure, lui, que ses électeurs ne l'interpellent pas sur la question de la vie chère. "Mais bon, je fais campagne surtout dans les coins qui ont voté Macron."

Le sujet de l'inflation reste pourtant une préoccupation le long des trottoirs de cette commune de 22 000 habitants. "Mon problème, c'est le chauffage. Il faut trouver des solutions pour l'hiver prochain, car là, on puise dans les économies", s'inquiète Sandrine, une mère de famille, face au candidat LREM. Un peu plus loin, Pascal peine à s'en sortir avec son entreprise d'usinage placée redressement judiciaire juste avant l'arrivée du Covid-19. "En ce moment, le coût des matières premières explose et mes charges restent élevées. On essaye de le répercuter sur les clients, mais ce n'est pas toujours possible", regrette l'entrepreneur.

Le candidat LREM Pascal Rifflart visite une entreprise d'usinage à Abbeville, le 1er juin 2022. (CLEMENT PARROT / FRANCEINFO)

Pascal Rifflart tente de trouver des solutions pour les habitants de sa circonscription. En plus des mesures pour protéger les plus précaires, il souhaite améliorer l'attractivité du territoire : "On ne peut pas enrichir les gens avec des minima sociaux. Il faut amener du boulot, relocaliser."

"Quarante ans de résignation"

Pour autant, certains projets de la majorité présidentielle inquiètent une partie des électeurs, comme la réforme des retraites ou le conditionnement de l'allocation du RSA à des heures hebdomadaires d'activité ou de formation. "Le jour où Macron passe sa réforme, je leur laisse les 400 euros… Je n'irai pas faire des chantiers de réinsertion je ne sais pas où", proteste Eric, ancien routier de 51 ans.

Accoudé au zinc d'un bar d'Abbeville déserté en début de matinée, Eric touche le RSA après plusieurs problèmes de santé successifs. "Pendant plus de dix ans, je travaillais la nuit et je dormais seulement trois heures. Mais un jour, j'ai fait un malaise. J'avais un problème d'oxygène dans le sang", décrit cet électeur du RN en terminant son café. Pour compléter ses 440 euros d'aides sociales, ce passionné de voitures anciennes revend des pièces mécaniques et des objets de collection. Mais avec l'inflation actuelle, il a resserré sa ceinture d'un cran. "J'ai dû augmenter le budget bouffe de 20 euros par semaine. Sans compter le gaz, la taxe foncière…"

"Il faut qu'il n'y ait rien de grave, car au moindre problème, on n'y arrive pas." Eric, habitant d'Abbeville à franceinfo

A Condé-Folie, à 30 minutes par la route, François Ruffin tente de mobiliser son électorat au son de "Battons Macron, partageons le pognon". Il interpelle les habitants : "Votre salaire, il a triplé sous Macron ? Non ? Parce que celui des grandes fortunes, lui, il a triplé." Avec son langage populaire, le Picard tente ainsi de ramener à gauche les électeurs des classes populaires, dont beaucoup sont acquis au RN. "Je vote pour vous, mais je vote pour l'homme, car vous êtes courageux. D'habitude j'ai tendance à voter de l'autre côté", lance un électeur depuis sa fenêtre.

François Ruffin et son équipe de campagne tentent d'attirer les habitants de Condé-Folie (Somme) à une rencontre avec le candidat, le 31 mai 2022. (CLEMENT PARROT / FRANCEINFO)

"Il y a 40 ans de résignation sur ce territoire. Et le RN est le premier parti à avoir répondu à la demande de protection face à la désindustrialisation, déplore le député. On ne doit pas abandonner le terrain. Il faut faire ressortir le fond rouge de ce territoire, le fond partageux." Pour atteindre ce but, à Condé-Folie, les habitants sont invités à un tournoi de fléchettes après la discussion organisée autour de François Ruffin. "Jamais la France n'a été aussi riche. Il est temps de ramener un peu de richesse d'en haut vers le bas", martèle le député. Il espère bien atteindre sa cible le 19 juin prochain.

* Neuf candidats se présentent dans cette circonscription : Jean-Patrick Baudry (LO), Noé Boxoen (Debout la France), Pascal Fradcourt (Alliance centriste), Nathalie Ribeiro-Billet (RN), Pascal Rifflart (Ensemble !), Mathilde Roy (LR-UDI), François Ruffin (Nupes), Pascal Scribe (Reconquête) et Thierry Vandeplassche (Parti animaliste).