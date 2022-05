Législatives : s'opposer à un accord entre le PS et LFI "est un contresens", estime Stéphane Troussel, du bureau national du Parti socialiste

"C'est un contresens" de s'opposer à l'accord de principe entre le PS et la France insoumise pour les législatives, a estimé sur franceinfo Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis, membre du bureau national du Parti socialiste, alors que Bernard Cazeneuve et Stéphane Le Foll s'y opposent.

>> Suivez notre direct sur les négociations en vue d'une union de la gauche pour les législatives.

"Il y a des compromis, on pointe des combats communs plutôt que des différences, defend Stéphane Troussel. Demain, dans cette coalition, la plus large possible, nous aurons une voix à faire entendre et nous y avons toute notre place avec notre histoire, notre singularité, nos marqueurs, notre volontarisme social."

"Est-ce que nous voulons un PS qui continue d'être siphonné, un PS qui se morfond dans la gloire du passé ou un PS qui se tourne l'avenir ? Depuis quand se rassembler c'est se soumettre ?" Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis à franceinfo

Stéphane Troussel a prévenu, "il n'y a pas de plan B pour ceux qui considèrent que le Parti socialiste doit avoir un rôle à l'échelle nationale. Soit c'est accord, soit c'est se tourner vers la macronie." Cet accord "redonne de l'espoir aux militants" dont certains étaient partis.