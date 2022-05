Législatives 2022 : "Il y a désormais un accord de principe entre les délégations 'insoumise' et socialiste", confirme Adrien Quatennens sur franceinfo

"Emmanuel Macron peut et doit être battu et nous pouvons le faire avec une majorité pour gouverner sur un programme de rupture", assure le coordinateur de La France insoumise, invité du "8h30 franceinfo" ce mercredi.

"Il y a désormais un accord de principe entre les délégations 'insoumise' et socialiste" pour les élections législatives, annonce mercredi 4 mai sur franceinfo Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise. Des cadres du PS précisent à franceinfo que ce projet d'accord porte notamment sur 70 circonscriptions.

Les délégations "ont discuté jusqu'à tôt ce matin", explique le coordinateur de LFI. "Nous souhaitons donner le coup d'envoi de la campagne dès ce week-end."

"Ce n’est pas un simple accord électoral. Nous disons que les 12 et le 19 juin Emmanuel Macron peut et doit être battu et nous pouvons le faire avec une majorité pour gouverner sur un programme de rupture", assure le député du Nord.