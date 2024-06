Législatives 2024 : le youtubeur Squeezie s'engage publiquement contre le Rassemblement national et Jordan Bardella

Dans une "lettre ouverte" publiée sur Instagram vendredi, le vidéaste affirme "que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination, et la peur de l'autre n'a jamais été une solution, et ne le sera jamais".

Une prise de position peu habituelle pour le deuxième youtubeur de France. Dans un long message publié sur Instagram, vendredi 14 juin, le vidéaste Squeezie appelle ses abonnés à se mobiliser contre le Rassemblement national lors des élections législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet.

Dans cette "lettre ouverte" adressée "à tous les jeunes", sur un réseau où il est suivi par 8,7 millions de personnes, il rappelle le passé du parti d'extrême droite et affirme "que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination, et la peur de l'autre n'a jamais été une solution, et ne le sera jamais".

"Je n'ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres", écrit celui qui totalise 19 millions d'abonnés sur YouTube. "Que vous votiez à gauche, à droite, ou au centre, ça ne regarde que vous et vos idées". Et d'ajouter : "Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique".

Jordan Bardella tacle l'engagement des influenceurs

La réponse de Jordan Bardella ne s'est pas fait attendre. Toujours sur Instagram, le président du Rassemblement national a tenu à "rétablir des vérités", fustigeant les "multimillionnaires répondant à la très noble profession d'influenceurs [qui] s'engagent 'apolitiquement' contre des millions de Français."

"On assiste en France à la montée d'une extrême gauche dangereuse", écrit le postulant du RN au poste de Premier ministre, avant de lister quelques mesures du programme de son parti, notamment en faveur du pouvoir d'achat. Il avance aussi des hypothèses pour expliquer cette prise de position de Squeezie, l'attribuant à sa possible rancœur de "s'être fait doubler par Tibo InShape", devenu en mai le premier youtubeur de France.