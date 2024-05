Tibo InShape, premier youtubeur de France : "Il est à l'image de la jeunesse française, plutôt marquée à droite et porteuse de valeurs identitaires", décrypte un expert

Il est désormais suivi par plus de 19 millions d'internautes : l'influenceur toulousain âgé de 32 ans est devenu le YouTubeur français le plus suivi. Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des réseaux sociaux, analyse ce succès.

Le "roi" de YouTube en France, c'est lui. Tibo InShape est devenu le premier youtubeur de France en terme d'abonnés, samedi 26 mai. L'influenceur fitness star des réseaux sociaux est passé devant Squeezie avec 18 922 000 d'abonnés sur la plateforme, soit 13 300 de plus que Squeezie. L'influenceur, installé dans le Tarn, publie des vidéos sur les réseaux sociaux a profité de la pause de plusieurs mois de Squeezie, alias Lucas Hauchard, pour le dépasser.

Tibo InShape, d'abord connu pour ses conseils fitness, a touché un plus large public en variant le contenu de ses vidéos, désormais plus dans l'ère du temps, mais toujours avec un ton humoristique. L'influenceur a aussi suscité à de nombreuses reprises la polémique. Le 4 juin 2023, ses propos sur la dépression, censés être motivants, ont été mal perçus par les internautes. "Rien à foutre de ta dépression [...] Arrête d’être une merde, d’être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant tout de suite", avait-il notamment déclaré. Des internautes lui ont reproché également d'avoir tenu des propos racistes et homophobes.

Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on présente le jeune homme comme un influenceur ? Éléments de réponse avec Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des réseaux sociaux.

franceinfo : Des muscles, des gags... et des polémiques : est-ce vraiment comment on peut résumer la "carrière" de Tibo InShape, selon vous ?

Tibo InShape parle à la jeunesse française, qui est, aujourd'hui, un peu à son image : plutôt marquée à droite, plutôt porteuse de valeurs qui sont de l'ordre de l'identitaire. En pratique, il n'a jamais vraiment été un produit commercial. C'est quelqu'un qui a attaqué dans une niche, celle du fitness, de la musculation, et qui ensuite est devenu plus mainstream en tentant de faire ce qui pourrait s'apparenter à du journalisme, ou de l'entertainment. Mais très clairement en restant qui il est : c'est un garçon qui, contrairement à beaucoup de figures aujourd'hui, est marqué politiquement sans en faire plus que ça. Ca dénote par rapport à des gens qui ont une approche purement de produits entertainment.

Vous vous le disiez : il fait presque du journalisme, avec des rencontres, des interviews, mais aussi des reportages... Presque comme une chaîne de télé, finalement ?

C'est tout à fait ça. C'est assez caractéristique de YouTube et des réseaux sociaux qui sont en train de remplacer, et qui ont déjà très largement remplacé pour la jeunesse, ce qu'était la télévision pour les générations précédentes. D'ailleurs, quand on réalise de tels scores d'audiences, on vit déjà pas mal, ne serait-ce qu'avec la rémunération et le partage de revenus publicitaires de YouTube. On peut également faire une multitude de sponsoring. Et puis, l'une des caractéristiques de Tibo InShape, qui le marque à droite politiquement, c'est l'esprit d'entreprise : il a diversifié ses activités, monté des entreprises, il vend des produits dérivés et a une multitude d'activités business... C'est un garçon qui a fait une école de commerce et qui s'est donc lancé sur YouTube avec l'intention d'en tirer des revenus. Et ça marche plutôt pas mal. Très clairement, Tibo InShape est un entrepreneur qui a construit ses entreprises autour de son image. C'est quelque chose de très courant. Le plus connu d'entre eux est sans doute Arnold Schwartzenger. Mais il y a une multitude de figures comme ça qui ont construit leur business autour de leur personnalité.

Avec plus de 19 millions d'abonnés, Tibo InShape a-t-il vraiment une "influence" ?

En termes d'influence des opinions, on dépasse la jeunesse. Et puis on dépasse les frontières de la France. Tibo InShape est aujourd'hui quelqu'un qui pèse dans l'opinion publique de la jeunesse, qui fait office de modèle, ou du reste de modèle à suivre. C'est à la base un coach sportif qui a ce rôle d'accompagnement, de motivation des gens qui le suivent. Et c'est une influence que lui juge positive sur toute une partie de la jeunesse qui visiblement a besoin de tel modèle.