Elections législatives 2022 : la majorité présidentielle (25,75%) au coude-à-coude avec la Nupes (25,66%), selon les résultats définitifs du premier tour

Le duo de tête dans un mouchoir de poche. La majorité présidentielle, Ensemble !, et la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) ont récolté respectivement 25,75% et 25,66% des suffrages lors du premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin. La coalition de Macron monte sur la première place pour seulement 21 442 voix d'avance. En troisième position, le Rassemblement national récolte 18,68% des suffrages.

Dans la suite du classement, la droite, avec les Républicains, l'UDI et les divers droite, obtient 13,62% des suffrages. Le parti d'extrême droite Reconquête ! obtient 4,24% des voix. L'abstention bat un nouveau record au premier tour, à 52,49%, selon le ministère de l'Intérieur.