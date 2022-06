Cartes Législatives 2022 : visualisez l'abstention record du premier tour

Les électeurs ont particulièrement boudé les urnes en outre-mer, autour de Paris et dans le sud-est de la France.

Elle était attendue. L'abstention a atteint un nouveau record au premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin. Moins d'un Français sur deux (47,51%) s'est rendu dans un bureau de vote. Cette absence dans les isoloirs a été plus ou moins marquée selon les territoires.

La projection des taux d'abstention par commune sur la carte ci-dessous montre que les électeurs se sont très peu mobilisés en Ile-de-France, dans le sud-est de l'Hexagone mais surtout en outre-mer.

En Ile-de-France, l'abstention a été particulièrement forte dans le Val-d'Oise (57%) et en Seine-Saint-Denis (61%). Dans ce département, le plus pauvre de la France métropolitaine, l'abstention dépasse les 70% dans certaines communes comme Clichy-sous-Bois, où moins d'un électeur sur quatre est allé voter. Dans les Bouches-du-Rhône, seulement 40% des Marseillais ont voté. Dans le nord-est de la France, c'est en Moselle (59%) et dans le Haut-Rhin (56%) que les législatives ont attiré le moins d'électeurs, un peu au-dessus de la moyenne nationale de l'abstention (52,49%).

Comme pour la présidentielle, ce sont les territoires d'outre-mer qui enregistrent la participation la plus faible. L'abstention dépasse les 70% en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Symbole de cette désaffection, dans la commune de Saint-Joseph, en Martinique, moins d'un électeur sur cinq s'est déplacé pour voter dimanche.

Jusqu'à +35 points d'abstention par rapport à la présidentielle

Comparée à la présidentielle, l'abstention est en forte hausse dans la quasi-totalité des territoires. La carte ci-dessous montre la différence des taux d'abstention entre le 1er tour de la présidentielle et le 1er tour des législatives, par circonscription. Elle dépeint une France recouverte de rouge, avec des hausses en métropole, qui vont de +13 points dans la 2e circonscription de Haute-Corse à +35 points dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis.