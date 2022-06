Canicule : le dérèglement climatique "devrait être un enjeu majeur" des élections législatives, pour Yannick Jadot

À deux jours du second tour des élections législatives, la canicule "devrait être un argument électoral", a estimé le député européen écologiste Yannick Jadot, vendredi 17 juin sur franceinfo. "Ce qui se joue, avec le dérèglement climatique, ce sont des conditions même d'existence, a-t-il souligné. Les politiques publiques peuvent à la fois lutter contre le dérèglement climatique et faire en sorte qu'on s'y adapte, parce qu'il y déjà du dérèglement climatique."

>> Législatives 2022 : suivez le dernier jour de campagne avant le second tour dans notre direct

Selon lui, c'est une "urgence absolue de lutter contre le dérèglement climatique, de sortir du carbone". Si "on a pris du retard sur notre adaptation au dérèglement climatique" et "on n'est absolument pas préparés", tout n'est pas joué, selon lui. "On sait le faire, on peut le faire et pour ça, il faut changer de majorité dimanche", a-t-il plaidé.

"Aller vers" les jeunes abstentionnistes

Yannick Jadot s'est en particulier adressé aux jeunes, qui se sont massivement abstenus lors du premier tour. Il "espère qu'ils vont se déplacer" dimanche. "Nos candidates et nos candidats essaient justement d'aller vers cette population pour dire 'ce qui se joue, c'est notre avenir collectif, mais c'est surtout le vôtre'."

Pour souligner l'enjeu, il a pris plusieurs exemples. "J'étais hier en Bretagne, où on commence à former les sapeurs-pompiers de Bretagne aux feux de forêt", a-t-il notamment déclaré.