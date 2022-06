DIRECT. Législatives 2022 : les candidats tous azimuts pour le dernier jour de campagne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: Les candidats Ensemble de la majorité présidentielle remporteraient entre 265 et 305 sièges, selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, à deux jours du second tour des élections législatives. La majorité absolue étant fixée à 289 sièges, la majorité "solide" à l'Assemblée nationale, souhaitée mardi par Emmanuel Macron, reste incertaine. Derrière, la Nupes peut en espérer entre 140 et 180. Les candidats LR/UDI/DVD totaliseraient entre 60 et 80 sièges et le RN entre 20 et 50. Suivez notre direct.





: On ouvre avec le point sur l'actualité.



• Un tiers de l'hexagone est en vigilance canicule avec un thermomètre dépassant souvent les 40°C. Douze départements sont notamment en alerte rouge. Au total, 37 départements, soit 18 millions de personnes, sont concernés.





• Dernier jour de campagne pour les candidats aux législatives. La Première ministre Elisabeth Borne continue son tour du Calvados, Marine Le Pen sera dans le Pas-de-Calais alors que Jean-Luc Mélenchon et Julien Bayou tiendront une conférence de presse à Paris. Revivez également le débat en intégralité qui s'est tenu sur France 2 entre François Bayrou (Modem), Mathilde Panot (Nupes), Philippe Ballard (RN), Jean-François Copé (LR).





• Les dirigeants français, allemand et italien ainsi que leur homologue roumain se sont dits prêts à accorder "immédiatement" à l'Ukraine le statut de candidat à une adhésion à l'Union européenne lors d'une visite inédite à Kiev. Voici ce qu'il faut retenir de cette visite. La Commission européenne doit rendre son avis sur le statut de candidat à l'UE du pays.



Dans un point d'étape depuis le Stade de France, les présidents des commissions de la Culture et des Lois du Sénat, Laurent Lafon (centriste) et François-Noël Buffet (LR), ont dénoncé "l'impréparation" des autorités publiques pour la finale de la Ligue des champions, le 28 mai.