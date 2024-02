"On est dans le toboggan" : comment le RN veut accélérer sa campagne pour les élections européennes

Le 9 juin en ligne de mire. À un peu moins de cinq mois des élections européennes, le Rassemblement national accélère sa campagne. Au lendemain de l'annonce de l'arrivée de Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, et désormais troisième sur la liste de Jordan Bardella, les deux hommes se déplacent lundi 19 février à Saint-Laurent du Var et Menton à la frontière italienne pour parler immigration.

En coulisses, on l'assure : tout va désormais aller très vite. "On est dans le toboggan", confie ainsi un cadre de la campagne de Jordan Bardella. L'annonce de l'arrivée de Fabrice Leggeri dans les rangs du RN devait se faire rapidement pour enclencher avec ce déplacement une nouvelle séquence sur l'immigration, le thème de prédilection de l'ancien patron de Frontex. Fabrice Leggeri ne s'en cache d'ailleurs pas dans les colonnes du Journal du Dimanche dans lesquels il a annoncé son engagement politique : "Le RN possède un plan concret et la capacité de le réaliser. Nous sommes déterminés à combattre la submersion migratoire, que la Commission européenne et les eurocrates ne considèrent pas comme un problème, mais plutôt comme un projet : je peux en témoigner", a déclaré ce haut fonctionnaire français de 55 ans, énarque et normalien, qui a occupé de 2015 à 2022 la direction de Frontex, avant d'en démissionner.

"Les élections européennes du 9 juin représentent une opportunité unique de remettre la France et l'Europe sur le droit chemin. C'est pourquoi je me joins à la liste menée par Jordan Bardella", a-t-il ajouté. Des déclarations qui l'ont placé sur le devant de la scène, juste avant le début du Salon de l'agriculture, à Paris, qui ouvre le samedi 24 février où doivent se rendre Jordan Bardella et Marine Le Pen.

Attention aux sondages

Le RN assume vouloir appuyer brusquement sur l'accélérateur pour parler de ces deux sujets et surtout pour marquer des points le temps que Renaissance désigne un candidat. "Il faut se méfier des sondages actuels", poursuit le cadre interrogé : "Dès qu'ils auront leur tête de liste, ils pourront remobiliser leurs électeurs", et les résultats des sondages pourraient changer, d'après lui. Jordan Bardella, tête de liste et président du RN, est actuellement en tête de tous les sondages pour ce scrutin européen, autour de 30%, avec une dizaine de points d'avance sur la majorité macroniste.

Le mot d'ordre est donc d'occuper le terrain ces prochaines semaines : le parti lancera d'ailleurs officiellement la campagne à l'occasion d'un meeting à Marseille le dimanche 3 mars.