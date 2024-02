Salon de l'Agriculture : Emmanuel Macron prévoit "un moment de discussion un peu long avec avec les syndicats" lors de l'inauguration, selon la Confédération paysanne

"On attend de voir sous quelle forme se passera l'inauguration. Le président Macron nous a dit qu'il y aurait un moment de discussion un peu long avec les syndicats", a affirmé Laurence Marandola agricultrice et porte-parole de la Confédération paysanne.

Laurence Marandola a réaffirmé la détermination des agriculteurs et des éleveurs à obtenir une meilleure rémunération : "Pendant le salon et après le salon, on portera ce message, cette détermination. Et probablement qu'on rendra visible cette détermination et ce besoin de réponses structurelles de nature à changer réellement le cours des choses", a-t-elle déclaré.

"Ce n'est pas la crise de plus"

Marc Fesneau a déclaré dimanche 18 février que le gouvernement n'allait pas fuir ses responsabilités : "Le mot responsabilité on le partage. On est à un tournant pour ne pas dire qu'on est complètement dans le mur. Ce n'est pas la crise de plus. Tout le monde en a pris la mesure depuis un mois", dit-elle.

Le Premier ministre Gabriel Attal a demandé aux préfets d'aller à la rencontre des agriculteurs ce week-end. "Dans certains départements, les préfets ont visiblement jugé bon de rencontrer seulement le syndicat majoritaire", la FNSEA, "ce qui est proprement scandaleux !", a-t-elle déploré.