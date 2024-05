Direct Elections européennes : "Il y a une volonté de la part du pouvoir macroniste (...) de confisquer cette élection", regrette Manuel Bompard

#EUROPEENNES "Je me sens plus en sécurité après cet entraînement", glisse Malgorzata Skuza, trentenaire de Varsovie. Pour elle, la guerre est un sujet personnel. La Polonaise compte parmi ses amis une personne ukrainienne, et tient à défendre son pays. "Je voulais me préparer, ne pas être impuissante en cas de danger." Vivre non loin d'un conflit la place en alerte. "Certains pays européens pensent qu'il s'agit juste de l'Ukraine, qu'ils ne sont pas menacés. Nous, nous sommes plus près."