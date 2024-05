Direct Roland-Garros 2024 : Ugo Humbert lâche la première manche, Andrey Rublev à l'aise pour son entrée en lice... Suivez la première journée du Grand Chelem parisien

C'est l'ouverture de l'un des Roland-Garros les plus ouverts de ces dernières années côté masculin, dimanche 26 mai. Avec des favoris blessés ou en panne de confiance et un Rafael Nadal proche de la fin de carrière, le tournoi apparaît plein de suspense. Côté féminin à l'inverse, le quatuor Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina semble au-dessus du lot. Pour soulever le trophée, les joueurs et joueuses devront se méfier des pièges que tendent les tournois du Grand Chelem chaque année. Plusieurs favoris et huit Français démarrent leur tournoi ce dimanche.

Humbert pour démarrer la journée

Choc d'entrée dans ce tournoi avec une nouvelle confrontation entre Ugo Humbert et Lorenzo Sonego sur le court Suzanne-Lenglen, le cinquième entre ces deux joueurs sur le circuit ATP. Un remake du deuxième tour de l'édition précédente qui avait vu l'Italien s'imposer en trois sets (6-4, 6-3, 7-6 [7-3]). Motif d'espoir pour le Messin, il a remporté les deux rencontres suivantes face au Transalpin, notamment cette année sur terre battue à Monte-Carlo (5-7, 6-3, 6-1). Le numéro 1 Français connaît donc la recette pour se défaire du 49e joueur mondial.

Gasquet, Garcia et six autres Bleus

Toujours sur le court Suzanne-Lenglen, mais en troisième rotation, Richard Gasquet sera opposé à Borna Coric pour ce qui pourrait être son dernier Roland-Garros. Bénéficiant d'une invitation, le Biterrois a évité une tête de série pour affronter un joueur qu'il n'a plus rencontré depuis février 2018. Côté masculin, en plus de "Richie" et Humbert, Corentin Moutet, Harold Mayot, Alexandre Müller et Térence Atmane fouleront l'ocre parisienne dimanche pour y disputer leur premier tour.

Caroline Garcia, qui n'a pas caché ses ambitions en conférence de presse, sera la première membre du clan tricolore à fouler le court Philippe-Chatrier. Opposée en troisième rotation à l'Allemande Eva Lys, issue des qualifications et qu'elle n'a jamais rencontrée, la Française part largement favorite de la rencontre. Chloé Paquet, invitée, sera opposée à Diana Shnaider sur le court Simonne-Mathieu dans l'après-midi.

Gare aux déconvenues pour les favoris

Quatre joueurs du top 10 seront sur les courts. Carlos Alcaraz (n°3) face à un lucky loser, Hubert Hurkacz (n°8) contre un qualifié, Andrey Rublev (n°6) opposé au 81e joueur mondial et Grigor Dimitrov (n°10) contre le 88e. Avec leurs statuts de favoris ou d'outsiders tant le tableau est ouvert, ils ont tous été relativement épargnés par le tirage au sort et une défaite de leur part serait une première surprise dans ce tournoi. Chez les dames, seule Jelena Ostapenko (n°9) jouera son premier tour dimanche parmi les joueuses du top 10. Naomi Osaka, quatre fois victorieuse en Grand Chelem (deux titres à l'Open d'Australie et deux à l'US Open), foulera en premier le court central face à Lucia Bronzetti.

La journée se terminera par une affiche de gala en night session sur le court Philippe-Chatrier avec une rencontre entre Andy Murray et Stanislas Wawrinka, tous les deux triple vainqueurs en Majeur.