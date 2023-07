Transports : voiture ou train, que choisir pour partir en vacances ?

Les gares et les autoroutes se préparent dès le 7 juillet à une fréquentation record pour les grands départs en vacances. Voiture ou train, quel sera le mode de transport privilégié ? Éléments de réponses avec Luc Bazizin, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 6 juillet.

Voiture ou train, qui sera le grand gagnant utilisé pour les départs en vacances cette année ? "Entre le rail et la route, le plus rapide a des chances d’être le train, surtout quand on pense aux kilomètres de bouchons automobiles pour les grands départs", estime Luc Bazizin, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 6 juillet. Le choix peut être différent d’une région à l’autre. "Pour Paris par exemple, c’est le TGV qui l’emporte. (...) Dans d’autres villes comme Strasbourg, Lille ou à Bordeaux, les deux moyens de transports s’équilibrent mais on compte quatre fois moins de trains en Nouvelle-Aquitaine chaque jour comparé au réseau francilien, 40 contre 160", détaille le journaliste.



Le TGV plus écologique

Voyager d’ouest en est par le train reste donc compliqué. "La région où la voiture reste indispensable, c’est l’Auvergne et la ville de Clermont-Ferrand, la plus mal desservie du réseau ferroviaire français et dépourvue de TGV", affirme Luc Bazizin. Le plus vertueux pour l’écologie reste le TGV et la voiture électrique mais pour celle-ci se pose la question de l’autonomie et de la recharge.