Tourisme : à la découverte du Mont-Saint-Michel des Anglais

Le Saint Michael’s Mount, situé en Cornouailles britannique, est moins célèbre que le Mont-Saint-Michel mais tout aussi spectaculaire. Il représente un château cerné de jardins sur une île haute de 60 mètres.

La silhouette du Saint Michael’s Mount semble familière. Son nom aussi puisqu’il signifie le Mont-Saint-Michel. Plus petit et moins célèbre que son alter-égo français, le monument des Cornouailles britanniques se laisse approcher lui aussi à marée basse. "On a une fenêtre entre 11h et 14h pour traverser à pied aujourd’hui, après la mer remonte", détaille une femme. Ce n’est pas un hasard si les deux sites se ressemblent tant. Il s’agit d’une succursale normande.



Les impressionnants jardins en terrasse

"L’île a été offerte au Mont-Saint-Michel en 1080. Les moines français sont venus ici et ont construit un monastère satellite du leur", explique Jennifer Holme, guide au Mont Saint-Michael (Royaume-Uni). Le monastère est depuis devenu la résidence d’une vieille famille anglaise qui y vit depuis 12 générations. Seule la plus belle pièce du château se visite : la salle de réception. Ce qui impressionne le plus les visiteurs ce sont les jardins en terrasse qui profitent d’un microclimat favorable pour les plantes habituellement réservées aux pays chauds.