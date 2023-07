Sécheresse : en Vendée, le système des méga-bassines questionné

Des méga-bassines sont présentes en Vendée. Utilisées pour l'agriculture, ces retenues d'eau sont pourtant remises en question, notamment en période de sécheresse.

En Vendée, il existe 25 retenues d'eau, appelées aussi bassines. Elles représentent 11 millions de m3 d'eau et plus de 200 agriculteurs y sont connectés. "Si demain nous n'avons plus cette eau pour assurer ce genre de culture, économiquement l'exploitation n'est plus viable", indique Yan Dubs, producteur laitier. Cette réserve pompe l'eau de la nappe phréatique durant l'hiver puis la stocke pour irriguer les cultures l'été.

Une évaporation favorisée

En Vendée, les premières retenues d'eau sont nées en 2007. Les bassins sont gérés par des syndicats d'élus communaux. "Le remplissage se fait avec l'eau, lorsque la nappe a atteint son niveau maximum et lorsque l'eau repartirait à la mer", assure Arnaud Charpentier, président syndicat mixte Sèvres Autizes. Ces bassines assèchent les rivières selon des spécialistes. De plus, une étendue d'eau à ciel ouvert favorise l'évaporation et le développement d'algues et de bactéries, explique Emma Haziza, hydrologue.