Transports : la ligne Nice-Milan de la compagnie Trenitalia ne fait pas recette

Depuis le 3 août et jusqu'à la rentrée, la compagnie ferroviaire Trenitalia propose aux touristes de relier Nice, dans les Alpes-Maritimes, à la ville italienne de Milan en six heures et 28 minutes. Peu coûteux mais long, ce trajet peine à trouver son public.

La compagnie ferroviaire Trenitalia relance un trajet Nice (Alpes-Maritimes) – Milan (Italie), mais les clients sont absents. À 17 heures à la gare de Nice, il y a du monde sur les quais, mais pas pour ce train italien. Le trajet est long : six heures et 28 minutes. Le train passe par Gênes (Italie) puis Milan. À bord, il y a plus de 300 sièges et seulement quatre passagers au départ. En première, un couple est ravi. "Pour 69 euros, on fait Nice-Milan, il n'y a pas d'équivalent", se réjouit Arièle Partouche, touriste française.

Un trajet plus long qu'en voiture

À la frontière, à la gare de Vintimille (Italie), il faut changer de locomotive, à l'arrière et à l'avant. Avec ces manœuvres, le trajet en train est plus long qu'en voiture. Pour patienter, il y a un dîner servi dans le train, avec une vraie nappe et de la vraie vaisselle. Avec le billet première à 69 euros, le repas est inclus. Le Nice-Milan circule tous les week-ends entre la France et l'Italie, un test qui va durer jusqu'à la rentrée.