Royaume-Uni : un incendie s'est déclaré à la Somerset House, un bâtiment londonien abritant un musée

Au Royaume-Uni, un incendie s'est déclaré au cœur de Londres, dans l'après-midi du samedi 17 août, sur le toit d'un bâtiment historique qui abrite un musée, la Somerset House. Il n'y a pas de victime et le feu s'est déclaré dans une aile qui ne contient aucune œuvre, selon son directeur.

Un panache de fumée s'élève au milieu de Londres (Royaume-Uni). Au bord de la Tamise, un incendie ravage le toit de la Somerset House, un bâtiment historique qui abrite un musée, sous le regard des touristes et des passants médusés. "Ces bâtiments sont emblématiques. Les touristes viennent ici pour les voir, et on ne veut pas qu'ils soient détruits", s'inquiète l'un d'entre eux. Aussitôt, tout le personnel et les visiteurs sont évacués.

La cause du départ de feu pour l'instant inconnue

La Somerset House abrite notamment une importante collection impressionniste, dont un chef-d’œuvre de Manet et un célèbre autoportrait de Van Gogh. Heureusement, le feu s'est déclaré dans une aile du bâtiment qui héberge principalement des bureaux et ne contient aucun œuvre, selon son directeur. 125 pompiers ont été mobilisés dans l'après-midi du samedi 17 août pour maîtriser l'incendie. La cause du départ de feu est, pour l'heure, inconnue.