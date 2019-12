Grève du 10 décembre : dix lignes de métros fermées, un RER B sur trois en circulation, 50% des bus et trams... La RATP prévoit de "fortes perturbations" mardi

Le mouvement s'annonce toujours très suivi, mardi, au sixième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, avec 10 lignes de métro sur 16 fermées.

La RATP prévoit de "fortes perturbations" sur son réseau, mardi 10 décembre, pour la deuxième journée d'appel à la grève contre la réforme des retraites en France. Dix lignes de métro resteront totalement fermées, a annoncé la régie des transports parisien, lundi 9 décembre. Il s'agit des lignes de métro 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13.

Seules les lignes 1 et 14 et l'Orlyval, qui sont automatisés, circuleront sans perturbation. Sur les lignes 4 et 7, une rame sur trois est maintenue entre 6h30 et 9h30 et entre 16h30 et 19h30, malgré plusieurs stations fermées. Sur les lignes 8 et 9, le trafic sera "très fortement perturbé" avec un train sur trois en moyenne, seulement sur une partie de ces lignes et uniquement sur une partie de ces lignes.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic est fortement perturbé sur les réseaux métro et RER #RATP. Les réseaux tram et bus seront quant à eux assurés à 50%. Le détail des prévisions pour mardi 10 décembre ci-dessous ⬇️ et sur notre site : https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/r1KS8Ad2Uy — Service client RATP (@ClientsRATP) December 9, 2019

Très peu de RER en circulation

Les RER A et B ne circuleront eux aussi que pendant les heures de pointe. Pour le RER A, un train sur deux devrait fonctionner durant ces heures de pointe, tandis qu'un RER B sur trois est attendu, annonce la RATP. Du côté des tramways et des bus, le trafic sera aussi considérablement ralenti, avec une moyenne de 50% de véhicules en circulation.