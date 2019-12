DIRECT. Grève du 10 décembre : suivez la journée de mobilisation à la RATP et la SNCF en temps réel et les perturbations dans les écoles et les crèches

Ce qu'il faut savoir

La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Le mouvement de grève dans les transports mais aussi dans les établissements scolaires entre dans son sixième jour, mardi 10 décembre. L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et quatre organisations de jeunesse ont appelé à manifester, à la veille de la présentation du Premier ministre, Edouard Philippe, de "l'intégralité du projet du gouvernement". Franceinfo suit en direct l'évolution de la situation dans les transports et des tractations politiques.



Le trafic SNCF et RATP encore très perturbé. Un TGV sur cinq, trois TER sur dix et un Transilien sur cinq circuleront mardi. Côté Intercités, un train sur six circulera, en moyenne, indique la SNCF dans un communiqué. Du côté de la RATP, dix lignes de métro resteront totalement fermées (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13). Les autres lignes (4, 7, 8, 9) circuleront aux heures de pointe, comme les RER A et B. Et seuls 50% des tramways et bus rouleront.

Un nouvel appel à manifester. L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU appelle à une nouvelle journée de manifestations. A Paris, le cortège partira d'Invalides en début d'après-midi et se dirigera vers Denfert-Rochereau. La préfecture de police de Paris a de nouveau pris un décret obligeant les commerçants à fermer leur établissement sur le trajet de la manifestation. En régions, des défilés sont également prévus à Grenoble, Lyon ou encore Rouen.



Les enseignants de nouveau mobilisés. Plusieurs syndicats d'enseignants (FSU, CGT, FO, Solidaires), rejoints par des organisations lycéennes et étudiantes (Unef), appellent à participer à la nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle. Selon Benoit Teste, secrétaire national de la FSU interrogé par franceinfo, une "forte mobilisation" est attendue avec de nombreuses écoles fermées partout en France. Les enseignants sont massivement mobilisés contre cette réforme.



Le projet du gouvernement présenté mercredi. Edouard Philippe présente "l'intégralité du projet du gouvernement" pour la réforme des retraites mercredi. L'exécutif pourrait lâcher du lest sur le temps de transition entre les régimes spéciaux et le système unique à points, ainsi que sur l'âge des premières générations concernées. Il pourrait également revaloriser les salaires des enseignants et renoncer à des mesures rapides pour équilibrer les comptes. Ces annonces seront scrutées à la virgule près.