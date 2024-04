SNCF : pagaille sur les rails après une panne de caténaire dans l'est de la France

De nombreux retards ont été enregistrés sur la ligne à grande vitesse entre Paris, l'est de la France et l'Allemagne vendredi 26 avril. Une caténaire est tombée en panne près de Châlons-en-Champagne.

Le trafic était encore ralenti dans la matinée du samedi 27 avril à gare de l'Est (Paris). Deux heures de retard pour un train en provenance de Sedan (Ardennes) et une heure pour celui de Strasbourg (Bas-Rhin). Un père de famille qui a organisé un week-end dans la capitale a dû revoir son programme à cause du retard. "On est pénalisé", regrette-t-il.

Le trafic est quasiment revenu à la normale

Une caténaire totalement arrachée est à l'origine de ces retards. Ce câble d'alimentation électrique a lâché peu avant midi vendredi 26 avril au niveau de Châlons-en-Champagne (Marne). La ligne grande vitesse vers l'Est a été coupée et les trains ont été déviés sur le réseau secondaire, occasionnant pour certains voyageurs jusqu'à six heures de retard. Après intervention des équipes techniques, la SNCF annonce que le trafic est désormais quasiment revenu à la normale.