SNCF : les billets de train pour les vacances de printemps et les ponts de mai seront mis en vente mercredi

A vos marques, prêts, réservez ! En prévision des nombreux ponts à venir et des vacances de printemps, la SNCF invite ses clients, dimanche 21 janvier, à prévoir leurs déplacements en train. L'entreprise ferroviaire mettra en vente à partir de mercredi les billets pour les voyages compris entre le 25 mars et le 22 mai, pour les TGV Inoui et les Intercités, et jusqu'au 5 juillet pour les trains Ouigo, prévient-elle sur son site internet.

Après avoir enregistré de nouveaux records de fréquentation en 2023, la SNCF se heurte au manque de trains pour répondre à l'explosion de la demande. Ainsi, réserver le plus tôt possible permet d'avoir "de la place, les trains ne sont pas encore pleins, avec plus de chance d'être assis ensemble quand vous êtes en groupe", explique l'entreprise, rappelant que les plus prévoyants disposent de "davantage de choix d'horaires". D'autant que l'année va compter plusieurs ponts au mois de mai.

Quant aux prix des voyages, ils évoluent en vertu de la pratique dites de "yield management", une technique de vente employée par l'entreprise et selon laquelle le prix des billets augmente en fonction de la demande et du taux de remplissage des trains.

Gel des tarifs sur les Ouigo et Intercités

En décembre, le président du groupe SNCF, Jean-Pierre Farandou, avait assuré sur franceinfo que l'augmentation des prix des billets pour les TGV Inoui, en 2024, "ne serait pas plus importante que l'inflation". Quelques jours plus tôt, le ministre des Transports d'alors, Clément Beaune, avait annoncé le gel des tarifs pour les trains Ouigo, Intercités ainsi que sur la carte Avantage en 2024.

La SNCF va faire face à de nouvelles augmentations des coûts de fonctionnement en 2024, +6% par rapport à 2023. "La raison principale, c'est l'augmentation du coût des péages", précisait le patron de la SNCF, pointant aussi les coûts liés à la maintenance et à la production de l'infrastructure, depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'augmentation du coût des billets en 2024 pour les TGV Inoui est aussi due à l'investissement de la SNCF, qui a "commandé 100 rames de TGV qui arriveront à partir de 2025", rapportait Jean-Pierre Farandou. L'objectif étant d'augmenter la capacité des trains les plus demandés.