Semaine du goût : des chefs étoilés cuisinent dans les gares françaises

France 3 Bourgogne

La huitième édition de l'évènement culinaire "Chefs de Gare" a pris place à l'occasion de la "Semaine du Goût". L'opération réunit 20 chefs étoilés qui organisent des ateliers gastronomiques dans 30 gares du territoire. Les recettes sont réalisées en situation, l'objectif de ces magiciens du goût est d'initier le grand public aux spécialités régionales et mettre à l'honneur les producteurs locaux.

Faire découvrir des saveurs du terroir

Les chefs cuisiniers sont ravis de pouvoir participer à cette manifestation car ils peuvent mettre en avant les produits de leur territoire. "On a une cueilleuse qui nous récolte des herbes sauvages dans le Morvan. Pour nous, l'idée, lorsqu'on cuisine un plat au sapin du Morvan, c'est de faire balader les gens en forêt. Par les saveurs, on essaie de leur rappeler des souvenirs", explique Blanche Loiseau, cheffe au restaurant La Côte-d'Or. Lors des ateliers présents à Dijon, les cuisiniers ont permis aux passants de déguster une truite bourguignonne et des choux à la cazette du Morvan avec une pointe de cassis.

Cette animation est avant tout un échange, une façon de recréer du lien après des mois de restrictions. Ce projet éphémère enchante tout le monde. "Ça nous change du quotidien. Donc on en profite!" raconte l'un d'entre-eux.

L'activité se poursuit jusqu'au 17 octobre dans l'ensemble des gares et pour les plus gourmands, des recettes sont à retrouver sur le site de l'évènement.