Sécurité, horaires, services… La SNCF peut-elle vraiment transporter une équipe de football comme le PSG ?

Lionel Messi préfère-t-il les sièges "fenêtre" ou "couloir" dans le TGV ? Les carrés familles ou les places "solo" ? Le compartiment haut ou bas ? Impossible de le savoir pour le moment. L'entraineur du PSG, Christophe Galtier, ne semble pas prêt à envisager un voyage en train pour son équipe dans le cadre d'une rencontre de Ligue 1.

Le coach parisien préfère "le char à voile", comme il l'a suggéré lundi 5 août, ou, plus sérieusement, l'avion privé. Un moyen de transport plus rapide, mais aussi plus polluant. En 2019-2020, d'après une étude commandée par la Ligue professionnelle de football (LFP), 65% des déplacements des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été assurés en avion, 31% en bus, et seulement 4% en train.

Alors que les Français sont appelés à la sobriété énergétique et face à la crise climatique, ce recours effréné à l'avion pour de courts trajets a de plus en plus de mal à passer. Existe-t-il vraiment des alternatives viables ? La SNCF est-elle en capacité de répondre aux contraintes des équipes ?

Des trains spéciaux

Plusieurs options s'offrent aux clubs de sport pour faire voyager leurs équipes sur les lignes à grande vitesse françaises. Ces derniers peuvent acheter de simples billets sur SNCF Connect et voyager au milieu des passagers lambda. Une solution simple et souvent utilisée par des sportifs peu médiatisés mais peu réaliste pour un groupe de stars mondiales du football.

Deux autres possibilités offertes par la SNCF paraissent davantage adaptées : privatiser une ou plusieurs voitures d'un TGV ou affréter un train spécial. Un service spécifique d'une quinzaine d'agents de la SNCF est même dédié à ces quelques centaines de trains spéciaux qui roulent chaque année, précise l'entreprise à franceinfo. A partir de la demande d'un club, ce service pourra fournir un devis détaillé pour la prestation demandée.

Sur son site, la SNCF propose des services dédiés pour ces TGV spéciaux. Pas de sandwichs triangles ou de bocaux à réchauffer : les joueurs pourraient profiter d'un service de restauration sur-mesure apporté à la place. Les clubs peuvent même voyager à leurs couleurs, avec des autocollants apposés sur les rames. Mieux, la SNCF propose un service de tapis rouge (et de quai dédié) au départ et à l'arrivée.

"La SNCF a déjà transporté la reine d'Angleterre"

Un autre facteur peut gêner les équipes : la sécurité. Concernant le premier point, l'arrivée ou la sortie des joueurs dans une grande gare parisienne en heure de pointe peut paraître, de prime abord, assez complexe à organiser. "On sait faire", assure-t-on du côté de la SNCF. Le groupe ferroviaire possède ses propres effectifs de sûreté ferroviaire, qui peuvent être déployés pour bloquer l'accès à une voiture par exemple.

Certaines gares parisiennes sont également adaptées à un embarquement facile et discret pour ces voyageurs particuliers. C'est le cas de la gare de Lyon, qui possède des voix faciles d'accès en dehors des halls de voyageurs, et de la gare Montparnasse, dont le secteur Vaugirard est accessible directement en autobus. Il est aussi possible de partir de gares périphériques, assure la SNCF. Le XV de France de rugby prend le TGV depuis la gare de Massy, à seulement 15 kilomètres du centre national du rugby de Marcoussis (Essonne).

La sécurisation de ces gares ne semble pas plus complexe que celle d'un aéroport. "La SNCF a déjà transporté la reine d'Angleterre, ou plus récemment un Premier ministre, elle sait le faire", confirme Marie-Hélène Poingt, rédactrice en cheffe de La Vie du Rail, à franceinfo. Selon elle, l'argument du risque sécuritaire "est un peu un prétexte de la part du PSG" pour ne pas envisager la solution du train.

Le réseau ferré ferme la nuit

Reste un sujet plus délicat : le retour des équipes après un match programmé en soirée. Les TGV ne roulent pas la nuit, car de nombreux travaux de maintenance et de rénovation sont réalisés sur le réseau ferré durant ces pauses nocturnes. Bien sûr, des exceptions sont possibles à cette fermeture de voies. "C'est du cas par cas, reconnaît la SNCF. Nos équipes connaissent les travaux prévus souvent des années à l'avance. Elles peuvent ainsi déterminer s'il est possible ou non de faire rouler un TGV la nuit sur une partie du réseau."

Les demandes des clubs de football pourraient bien coincer sur cet aspect, surtout si la demande est réalisée au dernier moment. "Pour moi, c'est l'obstacle principal, estime Marie-Hélène Poingt, rédactrice en cheffe de La Vie du Rail. Ces dernières années, il y a énormément de travaux la nuit pour faire face au vieillissement du réseau ferré français." De nombreuses voies sont donc complètement fermées à la circulations des trains la nuit, sans possibilité de les rouvrir. Le moindre retard (match qui se termine plus tard que prévu, difficultés d'acheminement des joueurs à la gare, incident sur les voies, etc.) pourrait empêcher les joueurs de rentrer à la maison le soir-même.

Le déplacement des clubs de football en train devra donc être organisé et pensé bien en amont pour pouvoir se concrétiser. En attendant, la SNCF compte bien sur l'émergence de ce sujet dans le débat public pour décrocher de nouveaux contrats. "Nous sommes en discussion avec de nombreux clubs, nous glisse-t-on du côté de la SNCF. On verra si on signe le PSG ou pas."