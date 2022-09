PSG : l'entraîneur Christophe Galtier ironise après les critiques sur un Paris-Nantes en avion et provoque un malaise au sein du club

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a ironisé, lundi 5 septembre, après les critiques qui ont suivi le trajet aller-retour Paris-Nantes effectué en avion par son équipe ce week-end, déclarant dans un grand sourire envisager de prochains voyages en "char à voile".

Christophe Galtier sur les trajets du PSG



Suivez la conférence de presse en direct > https://t.co/3lPHWoekOf pic.twitter.com/gyVqvemKKE — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 5, 2022

Interrogé sur l'usage d'un jet privé pour le déplacement du club à Nantes ce samedi, Christophe Galtier a ironisé, indiquant "être en train de voir" si les joueurs pouvaient "se déplacer en char à voile", provoquant l'hilarité de l'attaquant Kylian Mbappé.

Le PSG s'est fait tancer dimanche par le directeur de TGV-Intercités Alain Krakovitch pour avoir utilisé l'avion plutôt que le train pour se rendre à Nantes pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 (3-0), samedi, expliquant que la SNCF proposait une offre adaptée aux besoins du club. "M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ?", a réagi sur twitter la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra

"C'est un sujet que nous prenons très au sérieux"

Selon les informations du service des sports de Radio France, la réaction de Christophe Galtier a agacé au sein du club parisien, d'autant que l'entraîneur avait été prévenu qu'une question lui serait sans doute posée en conférence de presse sur ce sujet. Lundi soir, la communication du PSG tient d'ailleurs un tout autre discours que celui du coach : le club explique négocier depuis "plusieurs mois" avec la SNCF pour assurer certains de ses déplacements à l'extérieur. Si les négociations sont en cours, le PSG précise être confronté à des "barrières logistiques et sécuritaires".

"C'est un sujet que nous prenons très au sérieux, ajoute le club sollicité par le service des sports de Radio France. Nous avons environ 25 matchs à l'extérieur par saison. Nous étudions à chaque déplacement la meilleure opportunité de déplacement à travers de nombreux critères (coût, temps de trajet, sécurité, ordre public, heure de la journée, lieu du match, accessibilité du stade, ET la protection de l'environnement)."

Le PSG rappelle également avoir utilisé un bus pour se déplacer à Lille récemment, précisant : "C'est souvent le moyen de transport choisi pour les villes à courte distance."