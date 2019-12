Grève du 8 décembre : TGV, TER, métro, RER, bus, tramway... retrouvez les prévisions de trafic de la SNCF et de la RATP pour dimanche

Côté SNCF, les prévisions seront quasiment identiques à celles de samedi. En revanche, côté RATP, le trafic sera plus perturbé que la veille.

Votre TGV, RER ou votre métro rouleront-ils dimanche 8 décembre ? La SNCF et la RATP ont dévoilé, samedi 7 décembre après-midi, les prévisions de trafic pour la journée de dimanche, quatrième jour de grève contre la contestée réforme des retraites.

Franceinfo fait le point, réseau par réseau.

Statu quo à la SNCF

Le trafic de dimanche sera presque identique à celui de samedi. Voici la situation dans le détail, selon les prévisions de la SNCF.

CIRCULATION DES TRAINS le 8 décembre

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/DaBjClwYuX — SNCF (@SNCF) December 7, 2019

• Pour les TGV. Un TGV Inoui et un OuiGo sur six devraient circuler dimanche en moyennne.

• Pour les Transiliens. En moyenne, un seul Transilien sur six devrait rouler.

• Pour les Intercités. La situation est encore plus critiques concernant les trains Intercités, avec un train sur dix assuré.

• Pour les TER. Légère amélioration du trafic par rapport à samedi : d'un TER sur dix, les prévisions passent à deux trains assurés sur dix.

Trafic quasiment à l'arrêt pour la RATP

La circulation sera toujours "extrêmement perturbée" dimanche, avec 14 lignes de métro fermées sur seize.

• Pour le métro. Seules les lignes automatisées, c'est-à-dire la 1 et la 14, fonctionneront normalement. Les quatorze autres lignes seront complètement fermées : la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 7bis, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 et la 13.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic est fortement perturbé sur les réseaux #RATP. Le détail des prévisions pour dimanche 8 décembre ci-dessous ⬇️ et sur notre site : https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/RWratbMwwp — Service client RATP (@ClientsRATP) December 7, 2019

• Pour le RER. Le RER A, pourtant ligne la plus fréquentée d'Europe, sera quasiment à l'arrêt dimanche. Seuls quelques trains entre Nanterre Préfecture et Cergy / Poissy devraient rouler. Un RER B sur trois devrait circuler entre 12 heures et 18 heures, mais seulement depuis Massy-Palaiseau et Robinson.

• Pour le tramway. Le trafic sera plus stable pour les tramways, avec une circulation allant d'un tram sur deux sur la ligne 1 à quatre tram sur cinq sur la ligne 8.

• Pour le bus. La situation est très variable selon les lignes, certaines assurant un service complet, quand d'autres seront entièrement à l'arret. Rendez-vous sur le site de la RATP pour en savoir plus.