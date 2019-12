Grève du 8 décembre : la SNCF annonce qu'un TGV sur six, un Transilien sur six et deux TER sur dix circuleront dimanche

Une légère amélioration de la circulation est à noter du côté des TER, puisque seul un trajet sur dix était assuré samedi.

Statu quo ou presque à la SNCF, où le trafic reste très perturbé par le mouvement de grève contre la réforme des retraites. La compagnie de chemins de fer a annoncé samedi 7 décembre qu'un TGV sur six, un Transilien sur six, un Intercités sur dix et deux TER sur dix circuleront dimanche. Un trafic quasiment identique aux prévisions de la veille. Les prévisions sur la circulation des TGV concernent aussi bien les trains Inoui que les OuiGo.

>> DIRECT. Perturbations dans les transports, "gilets jaunes"... Suivez la mobilisation du 7 décembre contre la réforme des retraites

Une légère amélioration de la circulation est à noter du côté des TER, puisque seul un trajet sur dix était assuré samedi.