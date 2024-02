Grève des contrôleurs SNCF : davantage de suppressions de trains dans l'Ouest

Durant la grève des contrôleurs prévue pour le week-end des 17 et 18 février, la SNCF a promis qu'un TGV sur deux sera en circulation, et que 100% des trains circuleront pour les Alpes. Au contraire, de nombreux trains circulant dans l'Ouest ont été annulés. - (France 2)

Les contrôleurs de la SNCF seront en grève pendant le week-end des 17 et 18 février. La SNCF a promis qu'un TGV sur deux sera en circulation, et que 100% des trains circuleront pour les Alpes. Mais cette priorité se fait-elle au détriment d'autres destinations ? À la gare Montparnasse (Paris), de nombreux voyageurs ont vu leur train annulé vers l'ouest de la France.



Les trains les plus remplis maintenus en priorité, selon la SNCF

Alors, l'Ouest sera-t-il moins desservi le week-end prochain ? Entre Paris et Bordeaux (Gironde), 60,9% des trains sont annulés. Entre Paris et La Rochelle (Charente-Maritime), c'est même 72,9%. Concernant les trajets Paris-Lourdes (Hautes-Pyrénées), 89,4% des trains sont supprimés. Au contraire, entre Paris et Bourg-Saint-Maurice (Savoie), aucun train n'est supprimé. Un manque de trains dans l'Ouest qui se fait ressentir sur l'activité d'une hôtelière à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), avec des demandes d'annulation. La SNCF assure que toutes les destinations seront bien desservies, même si les trains les plus pleins ont été maintenus en priorité.