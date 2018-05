Grève des cheminots : la SNCF va prolonger gratuitement les abonnements Fréquence d'un mois

L'entreprise ferroviaire, "consciente des désagréments causés par le mouvement de grève", a annoncé un nouveau geste commercial pour ses clients.

La SNCF fait "un geste commercial pour ses clients". L'entreprise ferroviaire, "consciente des désagréments causés par le mouvement de grève" des cheminots, a annoncé jeudi 31 mai qu'elle prolongeait gratuitement les abonnements Fréquence. Les usagers "dont le coupon est valide au 1er juillet 2018 voient leur abonnement prolongé automatiquement et gratuitement d'un mois", précise-t-elle dans un communiqué.

La SNCF a déjà fait plusieurs gestes en faveur des voyageurs affectés par la grève. En Ile-deFrance, les abonnés Navigo et Imagin'R sont remboursés à hauteur de 50% de leur forfait pour les mois d'avril et de mai, rapporte LCI. Les abonnés TER ont, eux, droit à 50% de réduction sur le mois de juin. Les abonnés TGV, TGV Max et Intercités ont enfin bénéficié d'une réduction de 30% sur leur abonnement de mai (ou de juin pour les Intercités), si moins d'un train sur trois a circulé sur leur ligne habituelle pendant les jours de grève en mars-avril. Le même principe est appliqué la période d'avril-mai, selon LCI.