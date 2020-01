Grève des 11 et 12 janvier : quatre TGV sur cinq, deux Intercités sur cinq... Découvrez les prévisions de la SNCF pour ce week-end

Le trafic sera relativement stable par rapport à vendredi. La compagnie promet aussi un "retour progressif à la normale" à partir de lundi pour les TGV.

Le trafic ferroviaire sera plus soutenu sur les lignes de TGV que sur le reste du réseau, samedi 11 et dimanche 12 janvier, selon les prévisions annoncées par la SNCF vendredi. Il s'agira des 38e et 39e journées consécutives de grève contre la réforme des retraites. Quatre trains à grande vitesse sur cinq circuleront, soit autant que vendredi. En revanche, seuls deux Intercités sur cinq, un TER sur deux et deux Transilien sur cinq seront maintenus en moyenne.

CIRCULATION DES TRAINS le 11 janvier

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/L4jEbVX3nn — SNCF (@SNCF) January 10, 2020

Ces prévisions de trafic sont proches de celles de la journée de vendredi, où la SNCF annonçait un peu moins d'Intercités (un sur trois), mais davantage de TER (trois sur cinq) et de Transilien (trois sur cinq).

L'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de manifestation samedi, après celle de jeudi. Vendredi, le taux de grévistes dans l'entreprise s'est maintenu au-dessus de 10%. La mobilisation est restée proche de 50% chez les conducteurs (47,3%).