Grève contre la réforme des retraites : la RATP prévoit un trafic "perturbé" mardi, pour la dixième journée de mobilisation

Le trafic sera normal sur les réseaux de bus et de tramway, précise la RATP.

Le trafic sera "perturbé" sur le réseau de métro et "très perturbé" sur les lignes de RER pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites du 28 mars, a annoncé la RATP dans un communiqué, dimanche 26 mars. "Le trafic sera normal sur les réseaux bus et tramway", précise également la régie de transports parisiens. Dans le détail, dans le métro, le trafic sera normal sur les lignes 1, 3 bis, 9, 11 et 14. Sur la ligne 2, le trafic sera également normal, mais uniquement jusqu'à 20 heures.

Il faudra compter 1 train sur 2 sur la ligne 3, 3 trains sur 4 l'après-midi sur la ligne 3 bis, 1 train sur 2 le matin et 1 train sur 3 l'après-midi sur la ligne 5, 1 train sur 3 le matin et 2 trains sur 3 l'après-midi sur la ligne 6, 2 trains sur 3 sur la ligne 10. La ligne 8 ne sera ouverte qu'entre 6 heures et 10 heures ainsi qu'entre 16 heures et 20 heures, et il faudra compter 1 train sur deux. Seul 1 train sur 3 circulera sur la ligne 12, entre 5h30 et 20 heures. Enfin, il faudra prévoir 1 train sur 3 entre 6 heures et 20 heures sur la ligne 13. Côté RER, il faudra compter "en moyenne" 1 train sur 2 sur les RER A et B.