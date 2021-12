Appels à la grève à la SNCF : l'Unsa Ferroviaire a "bon espoir de sortir par le haut" du conflit

"J'ai bon espoir que nous arrivions à sortir par le haut" du conflit en cours à la SNCF sur la question de la prime Covid et des salaires, a affirmé mardi 14 décembre sur franceinfo Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa Ferroviaire. Des appels à la grève ont été lancés sur différents réseaux SNCF, dont les TGV Sud-Est et Sud-Ouest, notamment pour le premier week-end des vacances de Noël.

"Il faut attendre l'issue des négociations pour savoir si le préavis sera maintenu ou pas. Nous le saurons ce soir ou demain, en fonction des réponses de la direction", indique également Didier Mathis.

Un conflit autour de la prime Covid et des salaires

Le représentant de l'Unsa Ferroviaire rappelle qu'il n'y a "pas de préavis national" mais que ce sont "des préavis locaux", liés à des revendications "sur certains périmètres". Il note une "problématique" sur SNCF Voyageurs, l'une des cinq sociétés anonymes de la SNCF, pour qui la négociation annuelle obligatoire "ne convient pas".

Didier Mathis évoque notamment l'axe Sud-Est du réseau, où l'Unsa Ferroviaire "avait signé en 2020 l'accord sur l'activité partielle longue durée, qui permet d'atténuer les pertes de salaire en cas de baisse de charges". Il rappelle que "depuis le 1er juillet, la direction de la SNCF a décidé de supprimer cet accord et de supprimer les compensations de perte de salaire par rapport à la perte de charges". La conséquence, selon lui, est que "les conducteurs et contrôleurs, notamment, sont moins utilisés", car le plan de transport n'a pas "retrouvé son niveau d'avant la crise". Cela signifie "des salaires en baisse, et ce, depuis le mois de juillet".

"Personne n'a intérêt à se retrouver dans une situation de blocage pour les fêtes de fin d'année" Didier Mathis à franceinfo

Didier Mathis reconnaît que le préavis de grève intervient à "une période cruciale" pour les Français, soit avant les fêtes de fin d'année. Mais il rappelle qu'il y a eu

"déjà plusieurs avertissements au niveau de ce périmètre-là. L'Unsa Ferroviaire n'a pas pris non plus en traître l'entreprise. Nous sommes en négociation depuis le 26 novembre." Le représentant syndical déplore une réponse de la direction "pas à la hauteur des attentes", et souligne que le choix de la date du 17 décembre "est symbolique par rapport aux revendications salariales".

Malgré tout, Didier Mathis se veut rassurant pour les voyageurs : "Je pense qu'au plus tard demain soir, nous serons fixés". Et il rappelle que "les cheminotes et les cheminots voyagent aussi beaucoup avec leurs familles pendant cette période. C'est un moment privilégié pour l'ensemble des Françaises et des Français de se retrouver en famille."