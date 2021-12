SNCF : plusieurs appels à la grève sur les lignes de TGV et de TER à partir de ce week-end

Des appels à la grève ont été lancés sur différents réseaux SNCF, dont les TGV Sud-Est et Sud-Ouest, pour le premier week-end des vacances de Noël, ont fait savoir des sources syndicales et la direction, mardi 14 décembre.

Les syndicats réclament l'amélioration des conditions de travail, des embauches pour pallier des effectifs insuffisants, des hausses des salaires ou encore "une prime Covid".

"On demande une prime de reconnaissance de 1 000 euros", a fait valoir mardi sur CNews Fabien Villedieu, responsable SUD-Rail.

Plusieurs préavis concomitants

Les contrôleurs et agents d'escale (en gare) des TGV Sud-Ouest sont appelés à faire grève de vendredi à dimanche par la CGT-Cheminots, SUD-Rail, l'Unsa ferroviaire et FO-Cheminots.

Pour les TGV Sud-Est, SUD-Rail, l'Unsa ferroviaire et FO-Cheminots appellent à la grève les vendredis, samedis et dimanches des trois week-ends des vacances.

Même configuration en Occitanie, où l'Unsa ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots appellent les contrôleurs à la grève les vendredis, samedis et dimanches à partir du week-end prochain. Scénario identique pour les TER de Nouvelle-Aquitaine, où la CFDT, SUD-Rail et l'Unsa ont déposé le même type de préavis sur trois jours à partir de vendredi.

Les salariés des TGV Atlantique sont appelés à faire grève par SUD-Rail "à partir" de vendredi.