"Ce sont des libertés reniées et réduites" : des voyageurs surpris voire agacés par l'évolution des règles de la SNCF sur le transport des bagages

Attention si vous prenez le train : la SNCF a changé sa politique en matière de transport de bagages dans les TGV InOui et les Intercités. Depuis une semaine, la quantité est limitée, et il y a des dimensions à respecter. La compagnie affirme vouloir "plus de confort et de sécurité" et parle d'une clarification d'une règle déjà existante : "Vous devez pouvoir porter par vous-même tous vos bagages en une seule fois".

Désormais, chaque passager est limité à deux valises ou gros sacs ainsi qu'un bagage à main. Si vous voyagez avec une poussette, des skis ou un instrument de musique, vous pouvez prendre une valise et un bagage à main à côté, mais pas plus.

Des informations passées inaperçues auprès des clients rencontrés à la gare de Lyon à Paris. "Je suis étonné parce que je suis abonné à InOui, et je reçois toujours des mails, raconte Gérard. Mais je n'ai pas reçu ce genre de mail qui expliquait ça." Sur son site internet, la SNCF indique aussi les dimensions que les bagages doivent respecter. Marianne arrive de Marseille et voit cette mesure comme un recul. "Ce sont des libertés reniées et réduites, déplore-t-elle. Si on veut partir quelque part un mois, comment on fait ? On achète des choses sur place ?"

Une "période d'adaptation" avant les amendes

La SNCF met en place ces limitations par sécurité, pour éviter les bagages qui tombent par exemple et pour le confort des usagers. Florence, qui part à Aix-en-Provence, ne comprend pas. "Je veux bien qu'ils contrôlent le nombre de bagages parce qu'il y a des abus et c'est vrai que souvent, même moi avec une petite valise, je n'ai plus la place, reconnaît-elle. Mais il faut aussi penser qu'il y a des gens qui peuvent déménager par le train et il faut donc encore donner cette liberté aux gens de pouvoir venir avec plein de bagages, quitte à ce qu'ils paient un supplément."

La SNCF annonce une "période d’adaptation" jusqu’au 15 septembre, ensuite le risque sera une amende de 50 euros par bagage en trop. La compagnie assure que les contrôles seront systématiques mais qu'ils seront menés avec bon sens. Elle va distribuer des prospectus en gare pour informer les voyageurs.