La SNCF encadre désormais le nombre de bagages dans les TGV inOui et les Intercités

Les passagers peuvent désormais emporter chacun deux grands bagages et un bagage à main, ou un bagage "spécial", un grand bagage et un bagage à main.

La SNCF a fait évoluer ses règles sur les bagages dans une certaine discrétion, le 15 février. Si le principe reste le même – "vous devez être en mesure de porter vous-même en une seule fois tous vos bagages" –, la compagnie a toutefois introduit un nombre maximal de bagages par passager, précise la compagnie sur son site. Ces limitations s'appliquent désormais sur les TGV inOui et les Intercités, alors que seuls les Ouigo prévoyaient jusqu'ici un nombre maximal de bagages.

Les voyageurs peuvent emporter chacun jusqu'à deux bagages aux dimensions maximales de 70x90x50 centimètres – soit deux grandes valises –, ainsi qu'un bagage à main aux dimensions de 40x30x15 centimètres, ce qui correspond à un sac à dos, un cabas ou une sacoche d'ordinateur. Il est toujours possible de transporter un bagage dit "spécial", comme une poussette, une trottinette pliée, un instrument de musique dans un étui, un snowboard ou une paire de skis sous housse... Sa dimension, toutefois, ne doit pas excéder 90x130 centimètres et le voyageur doit alors se contenter d'un seul autre bagage de 70x90X50 centimètres, et d'un bagage à main.

"Ces règles mises à jour sont simplement plus claires et précises et permettront ainsi d'éviter des abus ou des questionnements de la part de nos clients, a fait savoir la SNCF Voyageurs, contactée par Le Figaro. Deux grands bagages et un bagage à main autorisés correspondent à ce qu'il est déjà possible de porter soi-même et en une seule fois". Une période de tolérance est prévue jusqu'au 15 septembre, afin de prendre en compte un temps d'adaptation. Mais ensuite, les voyageurs qui ne respectent pas la nouvelle politique bagages risqueront une amende de 50 euros.