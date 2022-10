Approvisionnement en carburants : "A 18h, 29,4% des stations-service sont en difficulté" en France, indique Agnès Pannier-Runacher

Le mouvement de grève pour une hausse des salaires chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil a été reconduit et étendu à quinze stations-service autoroutières du réseau Argedis, filiale de TotalEnergies.

"A 18h, 29,4% des stations-service sont en difficulté au niveau national, c'est-à-dire, la rupture d'au moins un produit", indique lundi 10 octobre sur franceinfo Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Elle annonce une amélioration dans les deux régions les plus touchées : "Dans les Hauts-de-France, on passe de 54,8% hier (dimanche) à 48,4% ce lundi. En Ile-de-France, on passe de 44,9% hier (dimanche) à 33,9% ce lundi", poursuit la ministre."

"Un phénomène de sur-stockage de précaution"

"Les Hauts-de-France et l'Ile-de-France sont très fortement impactées et c'est en lien avec le mouvement social ", explique Agnès Pannier-Runacher. En revanche, "on voit des difficultés et des tensions sur l'arc atlantique alors que ces stations ne sont pas du tout alimentées par les sites qui sont aujourd'hui bloqués par le mouvement social, ce qui témoigne d'un phénomène de sur-stockage de précaution ". La ministre tient donc à rappeler aux "Français qui sont sur l'arc atlantique, que les stations ne sont pas alimentées par des sites qui sont bloqués, elles sont alimentées parfaitement normalement."

"Nous avons augmenté de 50% les livraisons par rapport à la normale en Ile-de-France, de 35% dans les Hauts-de-France" Agnès Pannier-Runacher franceinfo

Agnès Pannier-Runacher concède que cela ne suffit pas "face à une très forte augmentation des pleins." La ministre explique qu'elle souhaite agir avec "les préfets" qu'elle a réunis dans la matinée du 10 octobre mais aussi avec "les représentants du ministère de l'Intérieur et celui des Transports" pour "faire le point". Elle promet que le gouvernement prendra "des mesures pour éviter ces sur-stockages qui contribuent à amplifier les difficultés que nous vivons sur le terrain".

Concernant la réunion prévue à Matignon ce lundi soir autour d'Elisabeth Borne, à laquelle la ministre doit assister, elle déclare : "Il faut avancer pour débloquer la situation."

"Certaines organisations syndicales viennent de prendre des positions favorables sur des négociations chez Exxon." Agnès Pannier-Runacher franceinfo

Mais la ministre de la Transition énergétique ne veut pas se réjouir trop rapidement : "On va donc voir si cela est de nature à débloquer la situation". Elle rappelle que "Total a indiqué qu'il était prêt à ouvrir les négociations" et en "appelle à la responsabilité de chacun pour trouver une solution à ce mouvement social." Agnès Pannier-Runacher indique avoir échangé avec Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT dans l'après-midi. Ses équipes "ont également échangé avec les organisations de branche". Elle les appelle "à mener ce dialogue social et de faire en sorte de libérer les Français de cette situation".