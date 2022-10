DIRECT. Pénurie de carburant : des lignes de transports scolaires pas assurées en Ile-de-France

Ce qu'il faut savoir

Le manque de carburant se fait ressentir dans certaines régions de France. En raison des difficultés d'approvisionnement, les Cars Bleus d'Ile-de-France ne peuvent "pas assurer ce lundi la majorité de [leurs] lignes" de transport scolaire en Essonne et en Seine-et-Marne, a annoncé la société sur Twitter. "Les services assurés seront les circuits 003, 004, 010, 040, 108 et les lignes desservant l'établissement [scolaire] Saint-Spire [à Corbeil-Essonnes] en circuits spéciaux", précise-t-elle. L'Ile-de-France est l'une des régions les plus touchées par ces difficultés d'approvisionnement : 44,9% des stations-service franciliennes sont "en rupture d'au moins un produit", précisait dimanche le ministère de la Transition énergétique. A l'échelle nationale : selon le gouvernement, 29,7% des stations-service françaises connaissaient des difficultés d'approvisionnement sur un produit au moins, dimanche à 15 heures. Suivez la situation dans notre direct.

Elisabeth Borne promet que "la situation va s'améliorer". "Nous avons libéré des stocks stratégiques" de carburants "pour alimenter les stations-service" et "ces livraisons arrivent progressivement", a déclaré la Première ministre, dimanche, en marge de son déplacement en Algérie. "Les mesures que nous avons prises ont permis d'augmenter les livraisons de 20% par rapport aux flux habituels", a-t-elle affirmé.

La direction de TotalEnergies se dit prête à négocier sur les salaires pour mettre fin à la grève. Le mouvement de grève qui touche plusieurs raffineries et dépôts de carburants français depuis une dizaine de jours a été reconduit chez TotalEnergies et ExxonMobil, a annoncé la CGT. La direction du groupe énergétique français a annoncé, en réponse, qu'elle était prête à négocier sur les salaires dès le mois d'octobre, si les blocages cessent. Al'origine, les négociations devaient débuter le 15 novembre mais le syndicat a réclamé samedi que celles-ci débutent "dès lundi".

Esso-ExxonMobil doit réunir les syndicats lundi. La direction d'Esso-ExxonMobil a annoncé dimanche son intention de réunir lundi "les quatre organisations syndicales représentatives du personnel". Esso France se dit "convaincu [que] la qualité du dialogue social engagé et ininterrompu avec les organisations représentatives du personnel permettra de sortir rapidement du conflit", et réclame lui aussi l'arrêt des blocages de raffineries et dépôts de carburants, après une nouvelle journée de tensions dans les stations-service en raison de pénuries de carburant.