Pénurie de carburant : voici comment trouver une station-service approvisionnée près de chez vous

Il faut parfois parcourir plusieurs kilomètres avant de trouver une pompe approvisionnée en carburant ces derniers jours. Un peu plus de 20% des stations-service françaises faisaient face à des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant, samedi 8 octobre à la mi-journée, selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique. Cela signifie que "79% des stations fonctionnent normalement", a tenu à rappeler la ministre, Agnès Pannier-Runacher. Voici comment trouver près de chez vous ces points de vente où diesel et sans-plomb sont disponibles.

>> Pénurie de carburant : retrouvez les départements concernés par des restrictions sur notre carte

Plusieurs cartes interactives sont utilisables gratuitement et mises à jour de façon régulière. Parmi elles, celle publiée par le gouvernement sur le site prix-carburants.gouv.fr, qui permet aux automobilistes de rechercher un point de vente, selon différents critères (type de carburant, enseigne, département ou commune).

Capture d'écran du site prix-carburants.gouv.fr.fr le 9 octobre 2022. (PRIX-CARBURANTS.GOUV.FR)

Outre cette carte gouvernementale, celle du site penurie.mon-essence.fr a repris du service. Elle est actualisée grâce aux données fournies par les utilisateurs et permet d'effectuer une recherche par ville, afin de savoir quels carburants sont en rupture dans les différentes stations-service.

Capture d'écran du site penurie.mon-essence.fr le 9 octobre 2022. (PENURIE.MON-ESSENCE.FR)

Enfin, pour ceux qui privilégient les stations du réseau TotalEnergies, le groupe a publié une carte qui recense tous ses sites en France et dans le monde, et affiche les prix et la disponibilité des carburants. La firme française précise qu'elle est "régulièrement actualisée". La date de la dernière mise à jour des informations est communiquée pour chaque point de vente.

Des applications également disponibles

Pour ceux qui préfèrent utiliser une application mobile, des services similaires sont également mis à disposition. A l'image de Waze, l'application GPS qui fournit des informations mises à jour par ses utilisateurs. "Depuis le 27 septembre, date du début de la grève des raffineries, nous avons constaté une augmentation de 33% des navigations quotidiennes par rapport aux trois semaines précédentes, avec un pic de 59% le 3 octobre", a détaillé vendredi Jérôme Marty, directeur de Waze France, sur BFMTV.

Disponibles sur iPhone et Android, les applications Gasoil Now, Essence & Co et Gaspal peuvent également se révéler utiles. Les deux premières proposent de trouver et de comparer les prix de tous les carburants dans les stations-service référencées. Elles combinent les données de la carte officielle du gouvernement et les signalements des utilisateurs. Gaspal fonctionne sur le même principe, mais uniquement sur la base des signalements des particuliers.