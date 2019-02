VIDEOS. "Gilets jaunes" : Ingrid Levavasseur violemment prise à partie par des manifestants et expulsée du cortège parisien

L'aide-soignante normande de 31 ans a été sifflée par des "gilets jaunes" qui ont notamment crié "enlève ton gilet" et l'ont insultée.

Ingrid Levavasseur, l'un des visages qui a émergé du mouvement des "gilets jaunes", a été violemment prise à partie dans le cortège parisien, dimanche 17 février. Elle a été sifflée par de nombreux manifestants qui ont lancé "enlève ton gilet" et l'ont insultée en criant "sale pute" ou encore "salope". "Vous êtes en train de donner une belle image du mouvement", a-t-elle répondu à des détracteurs qui lui faisaient face, avant d'être bousculée.

L'aide-soignante normande de 31 ans, qui a abandonné la liste du "Ralliement d'initiative citoyenne" qu'elle entendait mener pour les élections européennes, a ensuite été expulsée de la manifestation. Elle a raconté à des journalistes avoir été traitée de "vendue", de "corromprue", de "macroniste". "Je ne vais certainement pas plier. Ça ne va certainement pas me décourager. Au contraire, ça va me rendre plus forte", a-t-elle assuré.

"C'est tout ce que je vis sur les réseaux sociaux." Ingrid Levavasseur prise à partie à Paris lors de la manifestation de gilets jaunes

La trentenaire a déjà été prise à partie sur un plateau de France 2 par d'autres "gilets jaunes" lui demandant d'enlever son gilet.