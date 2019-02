DIRECT. Les "gilets jaunes" de nouveau dans la rue ce dimanche

Ce qu'il faut savoir

Les "gilets jaunes" sont de nouveau mobilisés, dimanche 17 février, après avoir défilé la veille dans plusieurs villes de France. Le ministère de l'Intérieur a dénombré, pour ce 14e samedi de mobilisation, 41 500 manifestants dans l'hexagone dont 5 000 à Paris, des chiffres en recul par rapport à la semaine précédente mais régulièrement contestés par les "gilets jaunes". Dimanche, les "gilets jaunes" doivent participer à une manifestation "déclarée et pacifique" qui doit défiler essentiellement sur la rive gauche parisienne. Suivez sur franceinfo cette nouvelle journée de mobilisation.

Alain Finkielkraut victime d'injures antisémites à Paris. La journée à Paris samedi s'est déroulée dans le calme mais a toutefois connu un bref moment de tension quand le cortège a croisé la route du philosophe Alain Finkielkraut, insulté par des manifestants aux cris de "sioniste de merde". Ces propos "sont la négation absolue de ce que nous sommes", a réagi Emmanuel Macron, "un déferlement de haine à l'état pur", a dénoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Des débordements en régions. D'autres villes ont connu des incidents plus marqués en fin de manifestation, notamment Bordeaux où dix-neuf personnes ont été arrêtées. Trois "gilets jaunes" ont aussi été légèrement blessés à Rouen par une voiture qui a tenté de fendre le cortège. Le conducteur, qui était avec sa femme et leur bébé, était bloqué par des manifestants, selon une source policière. La manifestation nantaise a été émaillée d'incidents avec des jets de pavés, de bouteilles et de fusées. Quatorze personnes ont été arrêtées.

Le soutien aux "gilets jaunes" s'effrite. Une majorité de Français (52%, +15) estime que les "gilets jaunes" "doivent maintenant cesser leur mouvement et leurs actions (manifestations, blocages etc.)", selon un sondage Ifop pour le JDD publié dimanche.